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Уроки фарси

Режиссер:Вадим Перельман
Жанры: Драма, Военный.

1942 год, оккупированная Европа. Оказавшись в концлагере, бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье выдает себя за перса - для него это единственная возможность остаться в живых. Это ложь действительно спасает ему жизнь, но Жиль еще не представляет, какой ценой. Довольные таким редким уловом немецкие солдаты приводят Жиля к концлагерному повару Клаусу Коху, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском языке. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха - еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.

Продолжительность:120 мин
Сценарий:Илья Цофин
В ролях:Ларс Айдингер, Науэль Перес Бискаярт, Леони Бенеш, Софья Гершевич, Александр Байер, Нико Эрентайт, Йонас Най, Джузеппе Скиллачи, Давид Шюттер, Гарет Макгрегор
Производство:Россия, Германия, Беларусь
Ограничения:16+
Дата релиза:08 апреля 2021
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Северное сияниеБордовый зал
c 12 по 14 апреля
21:15 (250)
МурманскБольшой зал
14 апреля
19:45 (250)
c 15 по 16 апреля
16:50 (200)
c 17 по 18 апреля
16:50 (300)
c 19 по 21 апреля
16:50 (200)
Северное сияниеПремьер зал
14 апреля
18:40 (350)
Северное сияниеКрасный зал
c 15 по 16 апреля
11:20 (200)
16:15 (200)
c 17 по 18 апреля
11:20 (200)
16:15 (300)
c 19 по 21 апреля
11:20 (200)
16:15 (200)

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