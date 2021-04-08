Уроки фарси

Режиссер: Вадим Перельман

Жанры: Драма, Военный.

1942 год, оккупированная Европа. Оказавшись в концлагере, бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье выдает себя за перса - для него это единственная возможность остаться в живых. Это ложь действительно спасает ему жизнь, но Жиль еще не представляет, какой ценой. Довольные таким редким уловом немецкие солдаты приводят Жиля к концлагерному повару Клаусу Коху, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском языке. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха - еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.

Продолжительность: 120 мин

Сценарий: Илья Цофин

В ролях: Ларс Айдингер, Науэль Перес Бискаярт, Леони Бенеш, Софья Гершевич, Александр Байер, Нико Эрентайт, Йонас Най, Джузеппе Скиллачи, Давид Шюттер, Гарет Макгрегор

