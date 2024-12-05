Уралочка
Режиссер:Михаил Расходников
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Беззаботная жизнь столичной красавицы Ланы неожиданно меняется. Ради спасения карьеры девушка вместо долгожданного отдыха в теплых странах едет на Север. Там она встречает дальнобойщика Гришу — харизматичного мужчину, привыкшего рассчитывать в жизни только на свой надежный грузовик «Уралочка». Вместе они попадают в головокружительную авантюру, благодаря которой Лана открывает для себя совершенно новые горизонты — настоящую красоту бескрайнего Севера, искренность простых людей и настоящие чувства.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Александр Кузьминов, Михаил Расходников, Софья Болотина
В ролях:Валерия Астапова, Александр Горбатов, Юлия Михалкова, Роман Курцын, Александр Фролов, Нургиса Турсынбай, Еремей Айпин, Сергей Хозумов, Августа Могульчина, Алексей Олейник
Музыка:Александр Вартанов
В ролях:Валерия Астапова, Александр Горбатов, Юлия Михалкова, Роман Курцын, Александр Фролов, Нургиса Турсынбай, Еремей Айпин, Сергей Хозумов, Августа Могульчина, Алексей Олейник
Музыка:Александр Вартанов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:05 декабря 2024
Ограничения:16+
Дата релиза:05 декабря 2024
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