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Уралочка

Режиссер:Михаил Расходников
Жанры: Комедия, Мелодрама.

Беззаботная жизнь столичной красавицы Ланы неожиданно меняется. Ради спасения карьеры девушка вместо долгожданного отдыха в теплых странах едет на Север. Там она встречает дальнобойщика Гришу — харизматичного мужчину, привыкшего рассчитывать в жизни только на свой надежный грузовик «Уралочка». Вместе они попадают в головокружительную авантюру, благодаря которой Лана открывает для себя совершенно новые горизонты — настоящую красоту бескрайнего Севера, искренность простых людей и настоящие чувства.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Александр Кузьминов, Михаил Расходников, Софья Болотина
В ролях:Валерия Астапова, Александр Горбатов, Юлия Михалкова, Роман Курцын, Александр Фролов, Нургиса Турсынбай, Еремей Айпин, Сергей Хозумов, Августа Могульчина, Алексей Олейник
Музыка:Александр Вартанов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:05 декабря 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 5 по 8 декабря
21:00 (450)
c 9 по 11 декабря
21:00 (420)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 5 по 8 декабря
16:10 (500)
c 9 по 11 декабря
16:10 (450)

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