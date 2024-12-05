Уралочка

Режиссер: Михаил Расходников

Жанры: Комедия, Мелодрама.

Беззаботная жизнь столичной красавицы Ланы неожиданно меняется. Ради спасения карьеры девушка вместо долгожданного отдыха в теплых странах едет на Север. Там она встречает дальнобойщика Гришу — харизматичного мужчину, привыкшего рассчитывать в жизни только на свой надежный грузовик «Уралочка». Вместе они попадают в головокружительную авантюру, благодаря которой Лана открывает для себя совершенно новые горизонты — настоящую красоту бескрайнего Севера, искренность простых людей и настоящие чувства.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Александр Кузьминов, Михаил Расходников, Софья Болотина

В ролях: Валерия Астапова, Александр Горбатов, Юлия Михалкова, Роман Курцын, Александр Фролов, Нургиса Турсынбай, Еремей Айпин, Сергей Хозумов, Августа Могульчина, Алексей Олейник

Музыка: Александр Вартанов