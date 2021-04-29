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Упс...Приплыли!

Режиссер:Тоби Генкель, Шон Маккормак
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.

От Великого потопа зверей спас ковчег. Но спустя полгода скитаний они готовы сбежать с него куда угодно. Нервы на пределе. Хищники готовы забыть про запреты и заглядываются на травоядных. Единственное спасение — найти райский остров. Там простор и полно еды. Но даже если он совсем близко, будут ли рады местные такому количеству гостей?

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Ричи Конрой, Марк Ходкинсон
В ролях:Макс Кэролан, Дермот Магеннис, Ава Коннолли, Тара Флинн, Мэри Мюррэй, Брендан Макдональд, Карли Кэйн, Алан Стэнфорд, Эйлин Митен, Пол Тайлак
Музыка:Крэйг Стюарт Гарфинкл, Эмер Нун
Производство:Ирландия, Люксембург, Германия
Ограничения:6+
Дата релиза:29 апреля 2021
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ГалактикаЗал 2
c 29 апреля по 5 мая
10:10 (от 200 Р)
Мираж СинемаКинозал №4
c 1 по 2 мая
11:30 (200 р.)
АврораОсновной зал
1 мая
17:45 (200)
c 2 по 5 мая
09:00 (100)
13:30 (200)
17:45 (200)
Северное сияниеБордовый зал
1 мая
17:20 (390)
c 2 по 5 мая
10:40 (300)
12:35 (300)
17:20 (390)
Северное сияниеДетский зал
c 1 по 5 мая
13:40 (350)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
1 мая
13:15 (220 р.)
2 мая
15:00 (220 р.)
4 мая
15:05 (220 р.)
5 мая
15:10 (220 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
3 мая
12:00 (170 р.)
Северное сияниеКрасный зал
12 мая
10:40 (200)
15:05 (200)

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