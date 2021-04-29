Упс...Приплыли!

Режиссер: Тоби Генкель, Шон Маккормак

Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.

От Великого потопа зверей спас ковчег. Но спустя полгода скитаний они готовы сбежать с него куда угодно. Нервы на пределе. Хищники готовы забыть про запреты и заглядываются на травоядных. Единственное спасение — найти райский остров. Там простор и полно еды. Но даже если он совсем близко, будут ли рады местные такому количеству гостей?

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Ричи Конрой, Марк Ходкинсон

В ролях: Макс Кэролан, Дермот Магеннис, Ава Коннолли, Тара Флинн, Мэри Мюррэй, Брендан Макдональд, Карли Кэйн, Алан Стэнфорд, Эйлин Митен, Пол Тайлак

Музыка: Крэйг Стюарт Гарфинкл, Эмер Нун