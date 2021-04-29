Упс...Приплыли!
Режиссер:Тоби Генкель, Шон Маккормак
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.
От Великого потопа зверей спас ковчег. Но спустя полгода скитаний они готовы сбежать с него куда угодно. Нервы на пределе. Хищники готовы забыть про запреты и заглядываются на травоядных. Единственное спасение — найти райский остров. Там простор и полно еды. Но даже если он совсем близко, будут ли рады местные такому количеству гостей?
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Ричи Конрой, Марк Ходкинсон
В ролях:Макс Кэролан, Дермот Магеннис, Ава Коннолли, Тара Флинн, Мэри Мюррэй, Брендан Макдональд, Карли Кэйн, Алан Стэнфорд, Эйлин Митен, Пол Тайлак
Музыка:Крэйг Стюарт Гарфинкл, Эмер Нун
В ролях:Макс Кэролан, Дермот Магеннис, Ава Коннолли, Тара Флинн, Мэри Мюррэй, Брендан Макдональд, Карли Кэйн, Алан Стэнфорд, Эйлин Митен, Пол Тайлак
Музыка:Крэйг Стюарт Гарфинкл, Эмер Нун
Производство:Ирландия, Люксембург, Германия
Ограничения:6+
Дата релиза:29 апреля 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:29 апреля 2021
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