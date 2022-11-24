Умная Маша
Режиссер:Андрей Никифоров
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Маша — красивая и эффектная блондинка. Но этого мало, чтобы аристократичная семья её возлюбленного раскрыла свои объятия. Что же делать? Учиться — долго и скучно. Находчивая Маша решается на эксперимент: вживить чип, который в любой ситуации поможет блеснуть интеллектом. Впрочем, изысканная соперница — новая избранница любимого — не собирается сдаваться, а техника может дать сбой в самый неподходящий момент.
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Андрей Никифоров
В ролях:Артём Ткаченко, Ольга Рыжкова, Настасья Самбурская, Галина Польских, Мария Шукшина, Алексей Кортнев, Ефим Петрунин, Валерия Дергилева, Ростислав Хаит, Владислав Егоров
Музыка:Алим Заиров
В ролях:Артём Ткаченко, Ольга Рыжкова, Настасья Самбурская, Галина Польских, Мария Шукшина, Алексей Кортнев, Ефим Петрунин, Валерия Дергилева, Ростислав Хаит, Владислав Егоров
Музыка:Алим Заиров
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:24 ноября 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:24 ноября 2022
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