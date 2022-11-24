Умная Маша

Режиссер: Андрей Никифоров

Жанры: Комедия.

Маша — красивая и эффектная блондинка. Но этого мало, чтобы аристократичная семья её возлюбленного раскрыла свои объятия. Что же делать? Учиться — долго и скучно. Находчивая Маша решается на эксперимент: вживить чип, который в любой ситуации поможет блеснуть интеллектом. Впрочем, изысканная соперница — новая избранница любимого — не собирается сдаваться, а техника может дать сбой в самый неподходящий момент.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Андрей Никифоров

В ролях: Артём Ткаченко, Ольга Рыжкова, Настасья Самбурская, Галина Польских, Мария Шукшина, Алексей Кортнев, Ефим Петрунин, Валерия Дергилева, Ростислав Хаит, Владислав Егоров

Музыка: Алим Заиров