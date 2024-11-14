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Улыбка 2

Режиссер:Паркер Финн
Жанры: Ужасы.

Собираясь в мировое турне, поп-звезда сталкивается с прилипчивым проклятьем.

Продолжительность:127 мин
Сценарий:Паркер Финн
В ролях:Наоми Скотт, Розмари ДеУитт, Лукас Гейдж, Майлз Гутьеррез-Райли, Питер Джейкобсон, Рэй Николсон, Дилан Гелула, Рауль Кастильо, Кайл Галлнер, Дрю Бэрримор
Музыка:Кристобал Тапия де Веер
Производство:США, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:14 ноября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 14 по 17 ноября
22:00 (450)
c 18 по 20 ноября
22:00 (420)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 14 по 17 ноября
18:10 (450)
c 18 по 20 ноября
18:10 (420)

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