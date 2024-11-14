Улыбка 2
Режиссер:Паркер Финн
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Собираясь в мировое турне, поп-звезда сталкивается с прилипчивым проклятьем.
Продолжительность:127 мин
Сценарий:Паркер Финн
В ролях:Наоми Скотт, Розмари ДеУитт, Лукас Гейдж, Майлз Гутьеррез-Райли, Питер Джейкобсон, Рэй Николсон, Дилан Гелула, Рауль Кастильо, Кайл Галлнер, Дрю Бэрримор
Музыка:Кристобал Тапия де Веер
В ролях:Наоми Скотт, Розмари ДеУитт, Лукас Гейдж, Майлз Гутьеррез-Райли, Питер Джейкобсон, Рэй Николсон, Дилан Гелула, Рауль Кастильо, Кайл Галлнер, Дрю Бэрримор
Музыка:Кристобал Тапия де Веер
Производство:США, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:14 ноября 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:14 ноября 2024
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