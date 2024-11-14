Улыбка 2 Режиссер: Паркер Финн

Жанры: Ужасы. Собираясь в мировое турне, поп-звезда сталкивается с прилипчивым проклятьем. Продолжительность: 127 мин Сценарий: Паркер Финн

В ролях: Наоми Скотт, Розмари ДеУитт, Лукас Гейдж, Майлз Гутьеррез-Райли, Питер Джейкобсон, Рэй Николсон, Дилан Гелула, Рауль Кастильо, Кайл Галлнер, Дрю Бэрримор

Музыка: Кристобал Тапия де Веер Производство: США, Канада

Ограничения: 18+

Дата релиза: 14 ноября 2024

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