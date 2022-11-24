Улыбка

Режиссер: Паркер Финн

Жанры: Ужасы.

Роуз Коттер работает в отделении скорой психиатрической помощи и однажды сталкивается с типичной, казалось бы, пациенткой — студенткой, несколько дней назад ставшей свидетелем самоубийства преподавателя. Девушка в истеричном состоянии утверждает, что находится в здравом уме и подвергается преследованиям некой злобной сущности. А после со страшной улыбкой перерезает себе горло. С этого момента Роуз начинает видеть улыбающуюся самоубийцу в самых неподходящих местах, а её жизнь постепенно разваливается на части.

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Паркер Финн

В ролях: Сози Бэйкон, Кайл Галлнер, Джесси Ашер, Робин Вайгерт, Кэйтлин Стэйси, Кэл Пенн, Роб Морган, Джиллиан Зинсер, Джуди Рейес, Дэвид Сочет

Музыка: Кристобал Тапия де Веер