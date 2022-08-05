Удача

Режиссер: Пегги Холмс, Хавьер Абад

Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.

Выпускница детского дома Сэм больше всего на свете хочет, чтобы её подружке, маленькой Хэйзел, улыбнулась удача, и девочка наконец обрела семью. Сама Сэм везучестью не отличается, но однажды она угощает бродячего кота, находит счастливую монетку, и с этого момента ей начинает сопутствовать удача буквально во всём. Решив отдать монетку Хэйзел, девушка случайно смывает её в унитаз, а когда снова сталкивается с тем котом, понимает, что это не обычное животное. Пытаясь выпросить у котейки новую монетку, Сэм начинает его преследовать и попадает в волшебную Страну Удачи.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Ребека Карраско, Хуан Де Диос, Хулиан Муньос Ромеро

В ролях: Эва Ноблесада, Саймон Пегг, Джейн Фонда, Вупи Голдберг, Колин О’Донохью, Лил Рел Ховери, Флула Борг, Джон Ратценбергер, Аделинн Спун, Грэй Гриффин

Музыка: Джон Дебни