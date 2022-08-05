Удача
Режиссер:Пегги Холмс, Хавьер Абад
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.
Выпускница детского дома Сэм больше всего на свете хочет, чтобы её подружке, маленькой Хэйзел, улыбнулась удача, и девочка наконец обрела семью. Сама Сэм везучестью не отличается, но однажды она угощает бродячего кота, находит счастливую монетку, и с этого момента ей начинает сопутствовать удача буквально во всём. Решив отдать монетку Хэйзел, девушка случайно смывает её в унитаз, а когда снова сталкивается с тем котом, понимает, что это не обычное животное. Пытаясь выпросить у котейки новую монетку, Сэм начинает его преследовать и попадает в волшебную Страну Удачи.
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Ребека Карраско, Хуан Де Диос, Хулиан Муньос Ромеро
В ролях:Эва Ноблесада, Саймон Пегг, Джейн Фонда, Вупи Голдберг, Колин О’Донохью, Лил Рел Ховери, Флула Борг, Джон Ратценбергер, Аделинн Спун, Грэй Гриффин
Музыка:Джон Дебни
В ролях:Эва Ноблесада, Саймон Пегг, Джейн Фонда, Вупи Голдберг, Колин О’Донохью, Лил Рел Ховери, Флула Борг, Джон Ратценбергер, Аделинн Спун, Грэй Гриффин
Музыка:Джон Дебни
Производство:США, Испания
Ограничения:6+
Дата релиза:05 августа 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:05 августа 2022
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