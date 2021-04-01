Ученик экзорциста

Режиссер: Джастин П. Ланж

Жанры: Ужасы.

Молодой священник в первый же день практики в школе экзорцистов сталкивается с очень сложным случаем одержимости. Под руководством бывалого экзорциста- наставника ему придется погрузиться в ад на земле, столкнуться с собственными демонами и разобраться, почему одержимость распространяется как эпидемия, хотя школа готовит всё больше новых экзорцистов.

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Джастин П. Ланж

В ролях: Гай Пирс, Вадир Дербес, Стивен Лэнг, Брэйди Дженнесс, Робин Бартлетт, Кит Дэвид, Крис Галуст, Акорье Уайт, Тристан Риггс, Хит Фриман

Музыка: Гэвин Бривик