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Ученик экзорциста

Режиссер:Джастин П. Ланж
Жанры: Ужасы.

Молодой священник в первый же день практики в школе экзорцистов сталкивается с очень сложным случаем одержимости. Под руководством бывалого экзорциста- наставника ему придется погрузиться в ад на земле, столкнуться с собственными демонами и разобраться, почему одержимость распространяется как эпидемия, хотя школа готовит всё больше новых экзорцистов.

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Джастин П. Ланж
В ролях:Гай Пирс, Вадир Дербес, Стивен Лэнг, Брэйди Дженнесс, Робин Бартлетт, Кит Дэвид, Крис Галуст, Акорье Уайт, Тристан Риггс, Хит Фриман
Музыка: Гэвин Бривик
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:01 апреля 2021
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ГалактикаЗал 1
c 12 по 14 апреля
23:00 (от 150 Р)
Северное сияниеБордовый зал
c 12 по 14 апреля
16:45 (200)
Северное сияниеКрасный зал
14 апреля
22:25 (200)
Северное сияниеЗеленый зал
c 15 по 16 апреля
15:20 (150)
22:05 (150)
c 17 по 18 апреля
15:20 (300)
22:05 (250)
c 19 по 21 апреля
15:20 (150)
22:05 (150)

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