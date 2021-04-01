Ученик экзорциста
Режиссер:Джастин П. Ланж
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Молодой священник в первый же день практики в школе экзорцистов сталкивается с очень сложным случаем одержимости. Под руководством бывалого экзорциста- наставника ему придется погрузиться в ад на земле, столкнуться с собственными демонами и разобраться, почему одержимость распространяется как эпидемия, хотя школа готовит всё больше новых экзорцистов.
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Джастин П. Ланж
В ролях:Гай Пирс, Вадир Дербес, Стивен Лэнг, Брэйди Дженнесс, Робин Бартлетт, Кит Дэвид, Крис Галуст, Акорье Уайт, Тристан Риггс, Хит Фриман
Музыка: Гэвин Бривик
В ролях:Гай Пирс, Вадир Дербес, Стивен Лэнг, Брэйди Дженнесс, Робин Бартлетт, Кит Дэвид, Крис Галуст, Акорье Уайт, Тристан Риггс, Хит Фриман
Музыка: Гэвин Бривик
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:01 апреля 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:01 апреля 2021
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!