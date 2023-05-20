Убийцы цветочной луны

Режиссер: Мартин Скорсезе

Жанры: Драма, Мелодрама, Детектив, Криминал, История, Вестерн.

Вскоре после Первой мировой Эрнест Беркхарт, отслуживший во Франции поваром, приезжает искать удачи в Оклахому, где находится крупная резервация индейцев племени осейдж. В тех краях живет его дядя Уильям Хэйл, который носит прозвище Король — он землевладелец, скотопромышленник, друг индейцев и большой человек. Король убеждает Эрнеста посвататься к Молли Кайл, молодой женщине из зажиточной индейской семьи. Идея состоит в том, чтобы земельные права этой семьи со временем перешли к Беркхарту (читай к Хэйлу), а для этого всего лишь должны умереть мама Молли, её сёстры и она сама.

Продолжительность: 206 мин

Сценарий: Эрик Рот, Мартин Скорсезе, Дэвид Гранн

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун, Джесси Племонс, Танту Кардинал, Джон Литгоу, Брендан Фрейзер, Кара Джейд Майерс, Дженей Коллинз, Джиллиан Дион

Музыка: Робби Робертсон