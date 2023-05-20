Убийцы цветочной луны
Режиссер:Мартин Скорсезе
Жанры: Драма, Мелодрама, Детектив, Криминал, История, Вестерн.
Жанры: Драма, Мелодрама, Детектив, Криминал, История, Вестерн.
Вскоре после Первой мировой Эрнест Беркхарт, отслуживший во Франции поваром, приезжает искать удачи в Оклахому, где находится крупная резервация индейцев племени осейдж. В тех краях живет его дядя Уильям Хэйл, который носит прозвище Король — он землевладелец, скотопромышленник, друг индейцев и большой человек. Король убеждает Эрнеста посвататься к Молли Кайл, молодой женщине из зажиточной индейской семьи. Идея состоит в том, чтобы земельные права этой семьи со временем перешли к Беркхарту (читай к Хэйлу), а для этого всего лишь должны умереть мама Молли, её сёстры и она сама.
Продолжительность:206 мин
Сценарий:Эрик Рот, Мартин Скорсезе, Дэвид Гранн
В ролях:Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун, Джесси Племонс, Танту Кардинал, Джон Литгоу, Брендан Фрейзер, Кара Джейд Майерс, Дженей Коллинз, Джиллиан Дион
Музыка:Робби Робертсон
В ролях:Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун, Джесси Племонс, Танту Кардинал, Джон Литгоу, Брендан Фрейзер, Кара Джейд Майерс, Дженей Коллинз, Джиллиан Дион
Музыка:Робби Робертсон
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:20 мая 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:20 мая 2023
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