У людей так бывает
Режиссер:Валерий Белоцерковский, Карен Оганесян
Жанры: Мелодрама.
Жанры: Мелодрама.
Несколько историй о любви, в каждой из которых судьбы знакомых и незнакомых людей невольно влияют друг на друга и постепенно переплетаются. Встречи, измены, рождение, смерть, прощение — всё закручивается в калейдоскопе жизни. Но даже то, что поначалу кажется случайным, подчиняется вечным законам любви.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Наталья Белоцерковская, Валерий Белоцерковский
В ролях:Юрий Стоянов, Константин Лавроненко, Любовь Толкалина, Кирилл Кяро, Екатерина Вилкова, Катерина Шпица, Владимир Меньшов, Константин Хабенский, Михаил Горевой, Дарья Урсуляк
Музыка:Алексей Саулин
В ролях:Юрий Стоянов, Константин Лавроненко, Любовь Толкалина, Кирилл Кяро, Екатерина Вилкова, Катерина Шпица, Владимир Меньшов, Константин Хабенский, Михаил Горевой, Дарья Урсуляк
Музыка:Алексей Саулин
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:14 сентября 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:14 сентября 2023
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