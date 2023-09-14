У людей так бывает

Режиссер: Валерий Белоцерковский, Карен Оганесян

Жанры: Мелодрама.

Несколько историй о любви, в каждой из которых судьбы знакомых и незнакомых людей невольно влияют друг на друга и постепенно переплетаются. Встречи, измены, рождение, смерть, прощение — всё закручивается в калейдоскопе жизни. Но даже то, что поначалу кажется случайным, подчиняется вечным законам любви.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Наталья Белоцерковская, Валерий Белоцерковский

В ролях: Юрий Стоянов, Константин Лавроненко, Любовь Толкалина, Кирилл Кяро, Екатерина Вилкова, Катерина Шпица, Владимир Меньшов, Константин Хабенский, Михаил Горевой, Дарья Урсуляк

Музыка: Алексей Саулин