Тёща

Режиссер: Аскар Узабаев

Жанры: Комедия.

Ольга Николаевна — волевая женщина и начальница ЖКХ, которая вполне довольна своей жизнью. Она хозяйка дома и на работе, полностью контролирует своего мужа Романа Павловича и оберегает дочь Варю. Единственный, кто не вписывается в её счастливую картину мира, — это зять Виктор, от которого на днях должна родить горячо любимая дочка. И вот однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Сауле Юсупова, Маргарита Родина, Ерзия Ертлес

В ролях: Лариса Гузеева, Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов, Анна Уколова, Толепберген Байсакалов, Жаныл Асанбекова, Ёла Санько

Музыка: Игорь Сычев