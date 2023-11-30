Тёща
Режиссер:Аскар Узабаев
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Ольга Николаевна — волевая женщина и начальница ЖКХ, которая вполне довольна своей жизнью. Она хозяйка дома и на работе, полностью контролирует своего мужа Романа Павловича и оберегает дочь Варю. Единственный, кто не вписывается в её счастливую картину мира, — это зять Виктор, от которого на днях должна родить горячо любимая дочка. И вот однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля.
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Сауле Юсупова, Маргарита Родина, Ерзия Ертлес
В ролях:Лариса Гузеева, Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов, Анна Уколова, Толепберген Байсакалов, Жаныл Асанбекова, Ёла Санько
Музыка:Игорь Сычев
В ролях:Лариса Гузеева, Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов, Анна Уколова, Толепберген Байсакалов, Жаныл Асанбекова, Ёла Санько
Музыка:Игорь Сычев
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:30 ноября 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:30 ноября 2023
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