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Тёща

Режиссер:Аскар Узабаев
Жанры: Комедия.

Ольга Николаевна — волевая женщина и начальница ЖКХ, которая вполне довольна своей жизнью. Она хозяйка дома и на работе, полностью контролирует своего мужа Романа Павловича и оберегает дочь Варю. Единственный, кто не вписывается в её счастливую картину мира, — это зять Виктор, от которого на днях должна родить горячо любимая дочка. И вот однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля.

Продолжительность:98 мин
Сценарий:Сауле Юсупова, Маргарита Родина, Ерзия Ертлес
В ролях:Лариса Гузеева, Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов, Анна Уколова, Толепберген Байсакалов, Жаныл Асанбекова, Ёла Санько
Музыка:Игорь Сычев
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:30 ноября 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 2 по 3 декабря
13:45 (450)
15:50 (450)
c 4 по 6 декабря
13:45 (350)
15:50 (350)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 2 по 3 декабря
12:10 (280)
14:15 (330)
16:20 (360)
18:25 (380)
20:30 (380)
c 4 по 6 декабря
12:10 (200)
14:15 (200)
16:20 (250)
18:25 (300)
20:30 (300)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 2 по 3 декабря
11:00 (230)
13:05 (280)
15:10 (310)
17:15 (330)
19:20 (330)
21:30 (330)
c 4 по 6 декабря
11:00 (100)
13:05 (150)
15:10 (200)
17:15 (200)
19:20 (250)
21:30 (250)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 2 по 3 декабря
13:45 (450)
15:50 (450)

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