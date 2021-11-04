Тыгын Дархан

Режиссер: Никита Аржаков

Жанры: Драма, История, Военный.

На рубеже XVI—XVII веков Якутия страдает от междоусобиц. Тыгын Дархан, глава хангаласского рода, пытается объединить разрозненные племена и роды и установить союз. Однако не все предводители согласны делить власть. В результате коварных интриг и провокаций над долиной Туймаада просыпается дух войны.

Продолжительность: 145 мин

Сценарий: Никита Аржаков

В ролях: Петр Саввин

Музыка: Константин Шевелев