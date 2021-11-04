Тыгын Дархан
Режиссер:Никита Аржаков
Жанры: Драма, История, Военный.
Жанры: Драма, История, Военный.
На рубеже XVI—XVII веков Якутия страдает от междоусобиц. Тыгын Дархан, глава хангаласского рода, пытается объединить разрозненные племена и роды и установить союз. Однако не все предводители согласны делить власть. В результате коварных интриг и провокаций над долиной Туймаада просыпается дух войны.
Продолжительность:145 мин
Сценарий:Никита Аржаков
В ролях:Петр Саввин
Музыка:Константин Шевелев
В ролях:Петр Саввин
Музыка:Константин Шевелев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:04 ноября 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:04 ноября 2021
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