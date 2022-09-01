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Турбозавры, вперед!

Режиссер:Алексей Котеночкин
Жанры: Анимация.

Новые приключения Турбозавров и их друзей — Кати, Пети и Ипполита. Команду ждут яркие события, полные необычных изобретений и невероятных приключений, например, постройка веревочного парка и катка летом.

Продолжительность:46 мин
Сценарий:Иордан Кефалиди, Алексей Котеночкин, Натела Рехвиашвили
В ролях:Михаил Белякович, Лариса Брохман, Алексей Войтюк, Ольга Голованова, Людмила Ильина, Иван Калинин, Анна Киселёва, Александр Коврижных, Жанна Никонова, Никита Прозоровский
Музыка:Сергей Воронов, Владимир Симоновский
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:01 сентября 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 1 по 2 сентября
14:30 (150)
3 сентября
14:30 (250)
4 сентября
14:30 (250)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 1 по 2 сентября
11:05 (100)
3 сентября
11:05 (200)
4 сентября
11:05 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
1 сентября
14:45 (от 120 р.)
2 сентября
14:45 (от 120 р.)
4 сентября
14:45 (от 120 р.)
5 сентября
14:45 (от 120 р.)
6 сентября
14:45 (от 120 р.)

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