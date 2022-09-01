Турбозавры, вперед!
Режиссер:Алексей Котеночкин
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Новые приключения Турбозавров и их друзей — Кати, Пети и Ипполита. Команду ждут яркие события, полные необычных изобретений и невероятных приключений, например, постройка веревочного парка и катка летом.
Продолжительность:46 мин
Сценарий:Иордан Кефалиди, Алексей Котеночкин, Натела Рехвиашвили
В ролях:Михаил Белякович, Лариса Брохман, Алексей Войтюк, Ольга Голованова, Людмила Ильина, Иван Калинин, Анна Киселёва, Александр Коврижных, Жанна Никонова, Никита Прозоровский
Музыка:Сергей Воронов, Владимир Симоновский
В ролях:Михаил Белякович, Лариса Брохман, Алексей Войтюк, Ольга Голованова, Людмила Ильина, Иван Калинин, Анна Киселёва, Александр Коврижных, Жанна Никонова, Никита Прозоровский
Музыка:Сергей Воронов, Владимир Симоновский
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:01 сентября 2022
Ограничения:0+
Дата релиза:01 сентября 2022
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