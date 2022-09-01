Турбозавры, вперед! Режиссер: Алексей Котеночкин

Жанры: Анимация. Новые приключения Турбозавров и их друзей — Кати, Пети и Ипполита. Команду ждут яркие события, полные необычных изобретений и невероятных приключений, например, постройка веревочного парка и катка летом. Продолжительность: 46 мин Сценарий: Иордан Кефалиди, Алексей Котеночкин, Натела Рехвиашвили

В ролях: Михаил Белякович, Лариса Брохман, Алексей Войтюк, Ольга Голованова, Людмила Ильина, Иван Калинин, Анна Киселёва, Александр Коврижных, Жанна Никонова, Никита Прозоровский

Музыка: Сергей Воронов, Владимир Симоновский Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 01 сентября 2022

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!