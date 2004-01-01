Турбозавры: Привет, Сирена!
Режиссер:Алексей Котеночкин
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Новые веселые и яркие истории Турбозавров, их друзей Кати и Пети, а также новой участницы команды — Сирены.
Продолжительность:48 мин
Сценарий:Ксения Беглякова, Иордан Кефалиди, Алексей Котеночкин
В ролях:Софья Ануфриева
Музыка:Сергей Воронов, Владимир Симоновский
В ролях:Софья Ануфриева
Музыка:Сергей Воронов, Владимир Симоновский
Производство:Россия
Ограничения:0+
Ограничения:0+
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