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Турбозавры: Привет, Сирена!

Режиссер:Алексей Котеночкин
Жанры: Анимация.

Новые веселые и яркие истории Турбозавров, их друзей Кати и Пети, а также новой участницы команды — Сирены.

Продолжительность:48 мин
Сценарий:Ксения Беглякова, Иордан Кефалиди, Алексей Котеночкин
В ролях:Софья Ануфриева
Музыка:Сергей Воронов, Владимир Симоновский
Производство:Россия
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
2 июля
14:20 (250)
c 3 по 5 июля
11:30 (150)
14:20 (150)

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