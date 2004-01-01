Турбозавры: Привет, Сирена! Режиссер: Алексей Котеночкин

Жанры: Анимация. Новые веселые и яркие истории Турбозавров, их друзей Кати и Пети, а также новой участницы команды — Сирены. Продолжительность: 48 мин Сценарий: Ксения Беглякова, Иордан Кефалиди, Алексей Котеночкин

В ролях: Софья Ануфриева

Музыка: Сергей Воронов, Владимир Симоновский Производство: Россия

Ограничения: 0+



Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!