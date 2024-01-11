Турбозавры. Год Дракона

Режиссер: Алексей Котеночкин

Жанры: Приключения, Анимация.

Приключения и волшебство Нового года закружили Турбозавров в зимней сказке. Они с нетерпением ждут новых открытий и всегда готовы отважно броситься на помощь друзьям. Вместе с Турбозаврами Петя и Катя готовят праздник в честь года Дракона, находят оазис посреди зимы и строят ледяной замок.

Продолжительность: 48 мин

Сценарий: Ксения Беглякова, Олег Бондарев, Сергей Дубинкин

В ролях: Вероника Саркисова, Жанна Никонова, Михаил Белякович, Владимир Войтюк, Александр Коврижных, Иван Калинин, Анна Штукатурова, Никита Прозоровский, Ольга Голованова, Анна Киселёва

Музыка: Сергей Воронов, Владимир Симоновский