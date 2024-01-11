Турбозавры. Год Дракона
Режиссер:Алексей Котеночкин
Жанры: Приключения, Анимация.
Жанры: Приключения, Анимация.
Приключения и волшебство Нового года закружили Турбозавров в зимней сказке. Они с нетерпением ждут новых открытий и всегда готовы отважно броситься на помощь друзьям. Вместе с Турбозаврами Петя и Катя готовят праздник в честь года Дракона, находят оазис посреди зимы и строят ледяной замок.
Продолжительность:48 мин
Сценарий:Ксения Беглякова, Олег Бондарев, Сергей Дубинкин
В ролях:Вероника Саркисова, Жанна Никонова, Михаил Белякович, Владимир Войтюк, Александр Коврижных, Иван Калинин, Анна Штукатурова, Никита Прозоровский, Ольга Голованова, Анна Киселёва
Музыка:Сергей Воронов, Владимир Симоновский
В ролях:Вероника Саркисова, Жанна Никонова, Михаил Белякович, Владимир Войтюк, Александр Коврижных, Иван Калинин, Анна Штукатурова, Никита Прозоровский, Ольга Голованова, Анна Киселёва
Музыка:Сергей Воронов, Владимир Симоновский
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:11 января 2024
Ограничения:0+
Дата релиза:11 января 2024
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