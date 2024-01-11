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Турбозавры. Год Дракона

Режиссер:Алексей Котеночкин
Жанры: Приключения, Анимация.

Приключения и волшебство Нового года закружили Турбозавров в зимней сказке. Они с нетерпением ждут новых открытий и всегда готовы отважно броситься на помощь друзьям. Вместе с Турбозаврами Петя и Катя готовят праздник в честь года Дракона, находят оазис посреди зимы и строят ледяной замок.

Продолжительность:48 мин
Сценарий:Ксения Беглякова, Олег Бондарев, Сергей Дубинкин
В ролях:Вероника Саркисова, Жанна Никонова, Михаил Белякович, Владимир Войтюк, Александр Коврижных, Иван Калинин, Анна Штукатурова, Никита Прозоровский, Ольга Голованова, Анна Киселёва
Музыка:Сергей Воронов, Владимир Симоновский
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:11 января 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 15 по 17 января
13:10 (200)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 15 по 17 января
11:35 (150)
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11:20
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ГалактикаЗал 3
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10:05

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