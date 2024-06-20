Тур с Иванушками

Режиссер: Марк Горобец

Жанры: Комедия, Музыкальный.

Три подруги, в детстве фанатевшие от «Иванушек International», понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка, всегда всё делали ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою детскую мечту — поехать в тур за «Иванушками» по югу России, чтобы наконец-то отвлечься от всех проблем.

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Анна Макаренкова, Андрей Никифоров, Дарья Шелякина

В ролях: Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Александрина Олексюк, Роман Маякин, Роман Курцын, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко, Татьяна Догилева

Музыка: Денис Дубовик