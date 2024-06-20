Тур с Иванушками
Режиссер:Марк Горобец
Жанры: Комедия, Музыкальный.
Жанры: Комедия, Музыкальный.
Три подруги, в детстве фанатевшие от «Иванушек International», понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка, всегда всё делали ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою детскую мечту — поехать в тур за «Иванушками» по югу России, чтобы наконец-то отвлечься от всех проблем.
Продолжительность:108 мин
Сценарий:Анна Макаренкова, Андрей Никифоров, Дарья Шелякина
В ролях:Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Александрина Олексюк, Роман Маякин, Роман Курцын, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко, Татьяна Догилева
Музыка:Денис Дубовик
В ролях:Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Александрина Олексюк, Роман Маякин, Роман Курцын, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко, Татьяна Догилева
Музыка:Денис Дубовик
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:20 июня 2024
Ограничения:16+
Дата релиза:20 июня 2024
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