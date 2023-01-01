Целиком и полностью

Режиссер: Лука Гуаданьино

Жанры: Драма, Мелодрама, Ужасы.

1980-е. 18-летняя Марен с отцом постоянно переезжают. Когда девушка пытается откусить палец новой подруге, и им снова приходится пуститься в бега, терпению отца приходит конец. Он уходит и оставляет дочери аудиокассету с объяснениями, немного денег и свидетельство о рождении. Марен отправляется на поиски матери, о которой у неё не осталось даже детских воспоминаний, и вскоре встречает незнакомца, такого же как она сама — не представляющего жизни без поедания человеческой плоти.

Продолжительность: 131 мин

Сценарий: Дэйв Кайганич, Camille DeAngelis

В ролях: Тейлор Расселл,Тимоти Шаламе,Kendle Coffey,Андре Холланд, Элли Паркер, Мадлен Холл, Кристин А. Дай, Марк Райлэнс, Шон Бриджерс, Анна Виктория Кобб

Музыка: Трент Резнор, Аттикус Росс