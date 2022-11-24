Царство против разбойников
Режиссер:Марина Лескова-Гаки
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Юный Царевич отказывается платить ежегодную дань разбойникам и, вопреки желанию царя и воеводы, нанимает на службу двух странствующих актеров, выдающих себя за богатырей, которые вместе с ним превращают оборону деревни в фарс, проигрывают сражение, а потом, действительно взявшись за дело, исправляют ситуацию и побеждают своих врагов.
Продолжительность:72 мин
Сценарий:Константин Мулин, Марина Лескова-Гаки
В ролях:Лариса Брохман, Михаил Хрусталёв, Ирина Киреева, Валерий Сторожик, Прохор Чеховской, Диомид Виноградов
Музыка:Антон Грызлов
В ролях:Лариса Брохман, Михаил Хрусталёв, Ирина Киреева, Валерий Сторожик, Прохор Чеховской, Диомид Виноградов
Музыка:Антон Грызлов
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:24 ноября 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:24 ноября 2022
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