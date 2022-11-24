Царство против разбойников

Режиссер: Марина Лескова-Гаки

Жанры: Анимация.

Юный Царевич отказывается платить ежегодную дань разбойникам и, вопреки желанию царя и воеводы, нанимает на службу двух странствующих актеров, выдающих себя за богатырей, которые вместе с ним превращают оборону деревни в фарс, проигрывают сражение, а потом, действительно взявшись за дело, исправляют ситуацию и побеждают своих врагов.

Продолжительность: 72 мин

Сценарий: Константин Мулин, Марина Лескова-Гаки

В ролях: Лариса Брохман, Михаил Хрусталёв, Ирина Киреева, Валерий Сторожик, Прохор Чеховской, Диомид Виноградов

Музыка: Антон Грызлов