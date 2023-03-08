Царевны и Таинственная гостья
Режиссер:Александра Шоха
Жанры: Приключения, Анимация.
Жанры: Приключения, Анимация.
Приключения ждут царевен во время празднования Всеволшебного дня. В школе ждут бал: мальчики готовят сюрприз, а царевны примеряют костюмы животных. Но не успевает торжество начаться, как на школу нападает юная волшебница Марфуша, у которой с учебным заведением свои счёты. Застав Кощея врасплох, она превращает его в ворона, а бросившихся ему на выручку царевен — в зверей, костюмы которых они надели. Теперь до конца Всеволшебного дня царевны должны вернуть себе и Кощею настоящий облик, иначе они навсегда останутся животными. Но как это сделать, если теперь они лишены своих волшебных способностей?
Сценарий:Иордан Кефалиди, Александр Синицын, Максим Нестеро
В ролях:Анна Слынько, Алёна Кононова, Ирина Обрезкова, Елизавета Чабан, Юлия Рудина, Наталья Терешкова, Александр Быковский, Валерий Смекалов, Станислав Концевич, Мария Цветкова-Овсянникова
Музыка:Георгий Жеряков
В ролях:Анна Слынько, Алёна Кононова, Ирина Обрезкова, Елизавета Чабан, Юлия Рудина, Наталья Терешкова, Александр Быковский, Валерий Смекалов, Станислав Концевич, Мария Цветкова-Овсянникова
Музыка:Георгий Жеряков
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:08 марта 2023
Ограничения:0+
Дата релиза:08 марта 2023
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