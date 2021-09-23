Цареубийца
Режиссер:Карен Шахназаров
Жанры: Историческая драма.
Жанры: Историческая драма.
Психиатр Смирнов (Олег Янковский) ведет дело пациента с раздвоением личности. Больной Тимофеев (Малкольм МакДауэлл) идентифицирует себя с убийцами российских императоров Александра II и Николая II совершившими свои злодеяния в 1881 и 1918 годах. Чтобы освободить больного от маниакальных фантазий, психиатр пренебрегает предостережениями своего коллеги (Армен Джигарханян) и решается на шоковую терапию. Замысел - начать с ним общаться от имени Николая II, а потом показать ему, что он — просто его врач, и, таким образом, убедить Тимофеева, что и он не является тем, кем себя воображает. Сначала всё идёт так, как планировал Смирнов: Тимофеев безоговорочно верит, что общается с царём. Однако вскоре ситуация выходит из-под контроля врача
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Александр Бородянский, Карен Шахназаров
В ролях:Малкольм МакДауэлл, Олег Янковский, Армен Джигарханян, Юрий Шерстнев, Ольга Антонова, Анжела Пташук, Виктор Сеферов, Дарья Майорова, Евгения Крюкова, Алена Теремизова
Музыка:Джон Олтмен, Владислав Шуть
В ролях:Малкольм МакДауэлл, Олег Янковский, Армен Джигарханян, Юрий Шерстнев, Ольга Антонова, Анжела Пташук, Виктор Сеферов, Дарья Майорова, Евгения Крюкова, Алена Теремизова
Музыка:Джон Олтмен, Владислав Шуть
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:01 октября 1993
Ограничения:12+
Дата релиза:01 октября 1993
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