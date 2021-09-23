Цареубийца

Режиссер: Карен Шахназаров

Жанры: Историческая драма.

Психиатр Смирнов (Олег Янковский) ведет дело пациента с раздвоением личности. Больной Тимофеев (Малкольм МакДауэлл) идентифицирует себя с убийцами российских императоров Александра II и Николая II совершившими свои злодеяния в 1881 и 1918 годах. Чтобы освободить больного от маниакальных фантазий, психиатр пренебрегает предостережениями своего коллеги (Армен Джигарханян) и решается на шоковую терапию. Замысел - начать с ним общаться от имени Николая II, а потом показать ему, что он — просто его врач, и, таким образом, убедить Тимофеева, что и он не является тем, кем себя воображает. Сначала всё идёт так, как планировал Смирнов: Тимофеев безоговорочно верит, что общается с царём. Однако вскоре ситуация выходит из-под контроля врача

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Александр Бородянский, Карен Шахназаров

В ролях: Малкольм МакДауэлл, Олег Янковский, Армен Джигарханян, Юрий Шерстнев, Ольга Антонова, Анжела Пташук, Виктор Сеферов, Дарья Майорова, Евгения Крюкова, Алена Теремизова

Музыка: Джон Олтмен, Владислав Шуть