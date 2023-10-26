Тролли 3
Режиссер:Уолт Дорн, Тим Хейц
Жанры: Фантастика, Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный.
Жанры: Фантастика, Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный.
Розочка узнает, что её возлюбленный Цветан когда-то был частью её любимого бойз-бэнда «Братаны» вместе со своими четырьмя братьями. Группа распалась, когда Цветан был ещё младенцем, и с тех пор он не видел своих братьев, но когда одного из них похищают неизвестные злодеи, Цветан и Розочка отправляются в путешествие, чтобы наконец-то воссоединить семью с помощью волшебной силы музыки.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Элизабет Типпет, Томас Дам
В ролях:Анна Кендрик, Джастин Тимберлейк, Зои Дешанель, Эми Шумер, Трой Сиван, Давид Диггс, Кевин Майкл Ричардсон, Кристофер Минц-Плассе, Эндрю Рэннеллс, Патти Харрисон
Музыка:Теодор Шапиро
В ролях:Анна Кендрик, Джастин Тимберлейк, Зои Дешанель, Эми Шумер, Трой Сиван, Давид Диггс, Кевин Майкл Ричардсон, Кристофер Минц-Плассе, Эндрю Рэннеллс, Патти Харрисон
Музыка:Теодор Шапиро
Производство:США
Ограничения:0+
Дата релиза:26 октября 2023
Ограничения:0+
Дата релиза:26 октября 2023
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