Тролли 3

Режиссер: Уолт Дорн, Тим Хейц

Жанры: Фантастика, Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный.

Розочка узнает, что её возлюбленный Цветан когда-то был частью её любимого бойз-бэнда «Братаны» вместе со своими четырьмя братьями. Группа распалась, когда Цветан был ещё младенцем, и с тех пор он не видел своих братьев, но когда одного из них похищают неизвестные злодеи, Цветан и Розочка отправляются в путешествие, чтобы наконец-то воссоединить семью с помощью волшебной силы музыки.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Элизабет Типпет, Томас Дам

В ролях: Анна Кендрик, Джастин Тимберлейк, Зои Дешанель, Эми Шумер, Трой Сиван, Давид Диггс, Кевин Майкл Ричардсон, Кристофер Минц-Плассе, Эндрю Рэннеллс, Патти Харрисон

Музыка: Теодор Шапиро