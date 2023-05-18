Трио в перьях 2
Режиссер:Бенжамин Квобек, Метте Танге
Жанры: Приключения, Анимация.
Жанры: Приключения, Анимация.
Наслаждаясь зимовкой на Большом озере в Северной Африке, Ричард узнает, что в этот раз ему не доверят такую почетную и ответственную миссию, как возглавить перелет стаи аистов домой, на север. Не желая с этим мириться, он убегает в самостоятельное путешествие, полное опасностей и приключений. По пути Ричарду предстоит встретить попавшую в беду стаю воробьев, угодившую в плен злобных птиц марабу под предводительством жадного павлина Замано. Для обретения свободы пернатым придется объединиться в дружную команду, проявить смелость, изобретательность и смекалку, чтобы разгадать ребус и найти таинственный клад с драгоценностями.
Продолжительность:84 мин
Сценарий:Реза Мемари, Филип ЛаЗебник, Метте Танге
В ролях:Фолькмар Вельцель, Симона Берман, Мануэль Финке, Джей Майерс, Кира Джексон, Блэйк Фара, Джеффри Хилтон, Тим Хеллер, Мала Гедиа, Дульси Смарт
Музыка:Эрик Невё
В ролях:Фолькмар Вельцель, Симона Берман, Мануэль Финке, Джей Майерс, Кира Джексон, Блэйк Фара, Джеффри Хилтон, Тим Хеллер, Мала Гедиа, Дульси Смарт
Музыка:Эрик Невё
Производство:Германия, Бельгия, Норвегия
Ограничения:6+
Дата релиза:18 мая 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:18 мая 2023
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