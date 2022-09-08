Три тысячи лет желаний

Режиссер: Джордж Миллер

Жанры: Драма, Мелодрама, Фэнтези.

Вот уже три тысячи лет перед глазами Джинна проносятся эпохи, целые цивилизации и погубленные страстями династии. Хозяева его сосуда сменялись, но так и не успевали освободить Джинна. Наконец, в наши дни его судьба оказывается в руках Алетейи — выдающейся ученой в области литературы. Однако она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания. Это невероятное знакомство позволит им обоим посмотреть на мир совершенно по-новому и подарит обоим куда большее, чем они могли пожелать.

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Джордж Миллер, Аугуста Гор, Антония Сьюзен Байетт

В ролях: Тильда Суинтон, Идрис Эльба, Пиа Тандерболт, Берк Озтюрк, Энтони Муассе, Алила Браун, Сэйдж Макконнелл, Абель Бонд, Агани Гечмез, Аянту Усман

Музыка: Junkie XL