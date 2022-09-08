Три тысячи лет желаний
Режиссер:Джордж Миллер
Жанры: Драма, Мелодрама, Фэнтези.
Жанры: Драма, Мелодрама, Фэнтези.
Вот уже три тысячи лет перед глазами Джинна проносятся эпохи, целые цивилизации и погубленные страстями династии. Хозяева его сосуда сменялись, но так и не успевали освободить Джинна. Наконец, в наши дни его судьба оказывается в руках Алетейи — выдающейся ученой в области литературы. Однако она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания. Это невероятное знакомство позволит им обоим посмотреть на мир совершенно по-новому и подарит обоим куда большее, чем они могли пожелать.
Продолжительность:108 мин
Сценарий:Джордж Миллер, Аугуста Гор, Антония Сьюзен Байетт
В ролях:Тильда Суинтон, Идрис Эльба, Пиа Тандерболт, Берк Озтюрк, Энтони Муассе, Алила Браун, Сэйдж Макконнелл, Абель Бонд, Агани Гечмез, Аянту Усман
Музыка:Junkie XL
В ролях:Тильда Суинтон, Идрис Эльба, Пиа Тандерболт, Берк Озтюрк, Энтони Муассе, Алила Браун, Сэйдж Макконнелл, Абель Бонд, Агани Гечмез, Аянту Усман
Музыка:Junkie XL
Производство:Австралия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:08 сентября 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:08 сентября 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!