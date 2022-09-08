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Три тысячи лет желаний

Режиссер:Джордж Миллер
Жанры: Драма, Мелодрама, Фэнтези.

Вот уже три тысячи лет перед глазами Джинна проносятся эпохи, целые цивилизации и погубленные страстями династии. Хозяева его сосуда сменялись, но так и не успевали освободить Джинна. Наконец, в наши дни его судьба оказывается в руках Алетейи — выдающейся ученой в области литературы. Однако она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания. Это невероятное знакомство позволит им обоим посмотреть на мир совершенно по-новому и подарит обоим куда большее, чем они могли пожелать.

Продолжительность:108 мин
Сценарий:Джордж Миллер, Аугуста Гор, Антония Сьюзен Байетт
В ролях:Тильда Суинтон, Идрис Эльба, Пиа Тандерболт, Берк Озтюрк, Энтони Муассе, Алила Браун, Сэйдж Макконнелл, Абель Бонд, Агани Гечмез, Аянту Усман
Музыка:Junkie XL
Производство:Австралия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:08 сентября 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 8 по 9 сентября
21:30 (300)
c 10 по 11 сентября
21:30 (330)
c 12 по 13 сентября
21:30 (250)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 8 по 11 сентября
19:10 (500)
c 12 по 13 сентября
19:10 (400)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
8 сентября
19:00 (от 180 р.)
9 сентября
20:45 (от 180 р.)
10 сентября
20:50 (от 210 р.)
11 сентября
20:40 (от 210 р.)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 8 по 9 сентября
16:20 (300)
c 10 по 11 сентября
16:20 (330)
c 12 по 13 сентября
16:20 (200)

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