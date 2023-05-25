Три разбойника и лев

Режиссер: Расмус А. Сивертсен

Жанры: Анимация, Мюзикл, Семейный.

Городок Кардамон был бы самый тихим и уютным местечком на свете, если бы не трое местных грабителей по имени Каспер, Еспер и Юнатан. Вместе с ними живет настоящий лев. Однажды группа веселых разбойников решила нанять домработницу, которая бы присматривала за хозяйством, пока они заняты своими приключениями. Забавно, но теперь она полностью руководит их жизнью. Друзьям нужно как можно скорее избавится от строгой дамы и попутно спасти город, который оказался в настоящей беде.

Продолжительность: 78 мин

Сценарий: Карстен Фуллу, Ингрид Хаукелидсетер, Торбьорн Эгнер

В ролях: Торбьорн Харр, Аксель Хенни, Йеппе Бек Лаурсен, Андерс Баасмо Кристиансен, Херман Бреум-Ли, Хедда Грьотейм, Мадс Хансен, Сол Хейло, Надер Хадеми, Анетт Амелия Ларсен

Музыка: Гауте Сторас