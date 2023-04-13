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Три мушкетёра: Д'Артаньян

Режиссер:Мартин Бурбулон
Жанры: Боевик, Приключения, История.

От Лувра до Букингемского дворца, от трущоб Парижа до осады Ла-Рошели… В королевстве, разобщенном религиозными войнами и угрозой Британского вторжения, прославленные мушкетеры скрестят шпаги, готовые отдать жизнь ради величия Франции.

Продолжительность:121 мин
Сценарий:Матьё Делапорт, Александр де Ла Пательер, Александр Дюма отец
В ролях:Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай, Ева Грин, Луи Гаррель, Вики Крипс, Лина Кудри, Джейкоб Форчун-Ллойд, Эрик Руф
Музыка:Гийом Руссель
Производство:Франция, Германия, Испания, Бельгия
Ограничения:12+
Дата релиза:13 апреля 2023
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ГалактикаЗал 4
c 20 по 21 апреля
17:10 (440)
c 22 по 23 апреля
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17:10 (440)

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