Три мушкетёра: Д'Артаньян
Режиссер:Мартин Бурбулон
Жанры: Боевик, Приключения, История.
Жанры: Боевик, Приключения, История.
От Лувра до Букингемского дворца, от трущоб Парижа до осады Ла-Рошели… В королевстве, разобщенном религиозными войнами и угрозой Британского вторжения, прославленные мушкетеры скрестят шпаги, готовые отдать жизнь ради величия Франции.
Продолжительность:121 мин
Сценарий:Матьё Делапорт, Александр де Ла Пательер, Александр Дюма отец
В ролях:Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай, Ева Грин, Луи Гаррель, Вики Крипс, Лина Кудри, Джейкоб Форчун-Ллойд, Эрик Руф
Музыка:Гийом Руссель
В ролях:Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай, Ева Грин, Луи Гаррель, Вики Крипс, Лина Кудри, Джейкоб Форчун-Ллойд, Эрик Руф
Музыка:Гийом Руссель
Производство:Франция, Германия, Испания, Бельгия
Ограничения:12+
Дата релиза:13 апреля 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:13 апреля 2023
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!