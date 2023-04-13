Три мушкетёра: Д'Артаньян Режиссер: Мартин Бурбулон

Жанры: Боевик, Приключения, История. От Лувра до Букингемского дворца, от трущоб Парижа до осады Ла-Рошели… В королевстве, разобщенном религиозными войнами и угрозой Британского вторжения, прославленные мушкетеры скрестят шпаги, готовые отдать жизнь ради величия Франции. Продолжительность: 121 мин Сценарий: Матьё Делапорт, Александр де Ла Пательер, Александр Дюма отец

В ролях: Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай, Ева Грин, Луи Гаррель, Вики Крипс, Лина Кудри, Джейкоб Форчун-Ллойд, Эрик Руф

Музыка: Гийом Руссель Производство: Франция, Германия, Испания, Бельгия

Ограничения: 12+

Дата релиза: 13 апреля 2023

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