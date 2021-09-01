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Три мушкетера

Режиссер:Тони Гарсиа
Жанры: Анимация.

Амбициозный щенок Д’Артаньгав отправляется в Париж, чтобы воплотить свою самую заветную мечту — стать королевским мушкетером. Героя ждут невероятные — опасные, но очень веселые — приключения в компании новых друзей, вместе с которыми ему предстоит отстоять добро и справедливость и защитить короля от злобного кардинала Ришелье. Коварный план по захвату власти удастся сорвать только если Д’Артаньгав и мушкетеры выступят… один за всех и все за одного!

Продолжительность:84 мин
Сценарий:Дуглас Лангдэйл, Александр Дюма отец
В ролях:Эдуардо Ховер, Глория Камара, Antonio Ramírez, Габриэль Хименес, Хуан Перучо, Абрахам Агиляр, Ана де Анхелес, Адольфо Пастор, Antonio Domínguez, Carmen Gambín
Музыка:Манель Хиль Инглада
Производство:Испания
Ограничения:6+
Дата релиза:01 сентября 2021
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