Три кота и море приключений
Режиссер:Дмитрий Высоцкий
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Коржик, Карамелька и Компот вместе с родителями они отправляются отдыхать на морской курорт, где их ждут яркие события, полные весёлой суматохи и встреч с новыми друзьями.
Продолжительность:65 мин
Сценарий:Дмитрий Высоцкий, Дарина Шмидт
В ролях:Максим Тимонин, Софико Гогитидзе, Владимир Прудников, Михаил Хрусталёв, Светлана Кузнецова, Максим Сергеев
Музыка:Алексей Яковель
В ролях:Максим Тимонин, Софико Гогитидзе, Владимир Прудников, Михаил Хрусталёв, Светлана Кузнецова, Максим Сергеев
Музыка:Алексей Яковель
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:01 июня 2022
Ограничения:0+
Дата релиза:01 июня 2022
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