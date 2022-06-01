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Три кота и море приключений

Режиссер:Дмитрий Высоцкий
Жанры: Анимация.

Коржик, Карамелька и Компот вместе с родителями они отправляются отдыхать на морской курорт, где их ждут яркие события, полные весёлой суматохи и встреч с новыми друзьями.

Продолжительность:65 мин
Сценарий:Дмитрий Высоцкий, Дарина Шмидт
В ролях:Максим Тимонин, Софико Гогитидзе, Владимир Прудников, Михаил Хрусталёв, Светлана Кузнецова, Максим Сергеев
Музыка:Алексей Яковель
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:01 июня 2022
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