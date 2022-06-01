Три кота и море приключений Режиссер: Дмитрий Высоцкий

Жанры: Анимация. Коржик, Карамелька и Компот вместе с родителями они отправляются отдыхать на морской курорт, где их ждут яркие события, полные весёлой суматохи и встреч с новыми друзьями. Продолжительность: 65 мин Сценарий: Дмитрий Высоцкий, Дарина Шмидт

В ролях: Максим Тимонин, Софико Гогитидзе, Владимир Прудников, Михаил Хрусталёв, Светлана Кузнецова, Максим Сергеев

Музыка: Алексей Яковель Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 01 июня 2022

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