163066

Три богатыря. Ни дня без подвига

Режиссер:Александра Шоха, Екатерина Салабай
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация.

У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши — немаленькие.

Продолжительность:61 мин
Сценарий:Артём Фучижи, Роман Картушин, Дмитрий Пензин
В ролях:Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова, Анатолий Петров, Юлия Зоркина, Яков Культиасов
Музыка:Александр Боярский
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:20 июня 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
3 июля
13:10 (200)
18:20 (200)
c 4 по 6 июля
13:30 (200)
18:45 (200)
7 июля
13:30 (200)
18:45 (200)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?