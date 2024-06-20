Три богатыря. Ни дня без подвига
Режиссер:Александра Шоха, Екатерина Салабай
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация.
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация.
У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши — немаленькие.
Продолжительность:61 мин
Сценарий:Артём Фучижи, Роман Картушин, Дмитрий Пензин
В ролях:Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова, Анатолий Петров, Юлия Зоркина, Яков Культиасов
Музыка:Александр Боярский
В ролях:Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова, Анатолий Петров, Юлия Зоркина, Яков Культиасов
Музыка:Александр Боярский
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:20 июня 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:20 июня 2024
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