Три богатыря. Ни дня без подвига

Режиссер: Александра Шоха, Екатерина Салабай

Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация.

У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши — немаленькие.

Продолжительность: 61 мин

Сценарий: Артём Фучижи, Роман Картушин, Дмитрий Пензин

В ролях: Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова, Анатолий Петров, Юлия Зоркина, Яков Культиасов

Музыка: Александр Боярский