Три богатыря и Пуп Земли
Режиссер:Константин Феоктистов
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.
По сказкам мы знаем, что было давным-давно, но что было еще давным-давнее? Трем богатырям предстоит узнать ответ на этот вопрос, хоть они его и не задавали. Тут такое началось, что игогошеньки! Горыныч вдруг находит динозаврика, а Алеша Попович с Князем и конем Юлием буквально проваливаются сквозь землю. Теперь надо срочно понять, как вернуть их назад в будущее. А главное, узнать, кто или что такое загадочный Пуп Земли.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Александр Боярский, Александра Шоха
Музыка:Георгий Жеряков
Музыка:Георгий Жеряков
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:28 декабря 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:28 декабря 2023
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