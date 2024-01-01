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Три богатыря и Пуп Земли

Режиссер:Константин Феоктистов
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.

По сказкам мы знаем, что было давным-давно, но что было еще давным-давнее? Трем богатырям предстоит узнать ответ на этот вопрос, хоть они его и не задавали. Тут такое началось, что игогошеньки! Горыныч вдруг находит динозаврика, а Алеша Попович с Князем и конем Юлием буквально проваливаются сквозь землю. Теперь надо срочно понять, как вернуть их назад в будущее. А главное, узнать, кто или что такое загадочный Пуп Земли.

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Александр Боярский, Александра Шоха
Музыка:Георгий Жеряков
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:28 декабря 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
28 декабря
15:10 (450)
29 декабря
11:40 (250)
15:10 (450)
c 30 по 31 декабря
11:40 (350)
15:10 (450)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 28 по 29 декабря
12:40 (130)
16:10 (280)
19:40 (330)
30 декабря
12:40 (230)
16:10 (310)
19:40 (330)
31 декабря
12:40 (230)
16:10 (310)
18:00 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
1 января 2024
13:45 (400)
19:05 (460)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
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13:00 (600)

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