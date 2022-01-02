Три богатыря и конь на троне

Режиссер: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов

Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.

Как всегда, конь Юлий вляпался в историю. А заодно и Князю удружил – они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой – Бабы Яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И как всегда, за дело берутся три богатыря.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Александр Боярский, Александра Шоха

В ролях: Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Анатолий Петров, Елизавета Боярская

Музыка: Георгий Жеряков, Александр Боярский