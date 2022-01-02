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Три богатыря и конь на троне

Режиссер:Дарина Шмидт, Константин Феоктистов
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.

Как всегда, конь Юлий вляпался в историю. А заодно и Князю удружил – они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой – Бабы Яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И как всегда, за дело берутся три богатыря.

Продолжительность:91 мин
Сценарий:Александр Боярский, Александра Шоха
В ролях:Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Анатолий Петров, Елизавета Боярская
Музыка:Георгий Жеряков, Александр Боярский
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:30 декабря 2021
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