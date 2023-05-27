Трансформеры: Восхождение Звероботов
Режиссер:Стивен Кейпл мл
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
В 1994 году двое археологов, Елена и Ной, вступают в древний конфликт, связанный с максималами, предаконами и террорконами.
Продолжительность:127 мин
Сценарий:Дарнелл Метайер, Джош Питерс, Эрих Хобер
В ролях:Доминик Фишбэк, Энтони Рамос, Луна Лорен Велес, Дин Скотт Васкес, Тобе Нвигве, Сара Стайлс, Лени Паркер, Френсис Ламарр, Эйдан Дивайн, Кервин Джексон
Музыка:Йонник Бонтем
В ролях:Доминик Фишбэк, Энтони Рамос, Луна Лорен Велес, Дин Скотт Васкес, Тобе Нвигве, Сара Стайлс, Лени Паркер, Френсис Ламарр, Эйдан Дивайн, Кервин Джексон
Музыка:Йонник Бонтем
Производство:США
Ограничения:13+
Дата релиза:27 мая 2023
Ограничения:13+
Дата релиза:27 мая 2023
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