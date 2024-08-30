163362

Трансформеры: Начало

Режиссер:Джош Кули
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Юные Оптимус Прайм и Мегатрон превращаются из братьев по оружию в заклятых врагов.

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Эрик Пирсон, Эндрю Баррер, Гэбриел Феррари
В ролях:Крис Хемсворт, Брайан Тайри Генри, Скарлетт Йоханссон, Кигэн-Майкл Ки, Джон Хэмм, Лоренс Фишбёрн, Стив Бушеми, Ванесса Лигуори, Джон Бэйли, Джейсон Конописос
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:США
Дата релиза:30 августа 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 28 по 29 сентября
12:50 (350)
16:30 (420)
18:30 (420)
20:30 (420)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?