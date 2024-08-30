Трансформеры: Начало Режиссер: Джош Кули

Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный. Юные Оптимус Прайм и Мегатрон превращаются из братьев по оружию в заклятых врагов. Продолжительность: 104 мин Сценарий: Эрик Пирсон, Эндрю Баррер, Гэбриел Феррари

В ролях: Крис Хемсворт, Брайан Тайри Генри, Скарлетт Йоханссон, Кигэн-Майкл Ки, Джон Хэмм, Лоренс Фишбёрн, Стив Бушеми, Ванесса Лигуори, Джон Бэйли, Джейсон Конописос

Музыка: Брайан Тайлер Производство: США

Дата релиза: 30 августа 2024

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!