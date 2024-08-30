Трансформеры: Начало
Режиссер:Джош Кули
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Юные Оптимус Прайм и Мегатрон превращаются из братьев по оружию в заклятых врагов.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Эрик Пирсон, Эндрю Баррер, Гэбриел Феррари
В ролях:Крис Хемсворт, Брайан Тайри Генри, Скарлетт Йоханссон, Кигэн-Майкл Ки, Джон Хэмм, Лоренс Фишбёрн, Стив Бушеми, Ванесса Лигуори, Джон Бэйли, Джейсон Конописос
Музыка:Брайан Тайлер
В ролях:Крис Хемсворт, Брайан Тайри Генри, Скарлетт Йоханссон, Кигэн-Майкл Ки, Джон Хэмм, Лоренс Фишбёрн, Стив Бушеми, Ванесса Лигуори, Джон Бэйли, Джейсон Конописос
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:США
Дата релиза:30 августа 2024
Дата релиза:30 августа 2024
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