163193

Тополиный пух

Режиссер:Артем Лемперт, Кирилл Клепалов
Жанры: Комедия.

Верхнекамск. Одинокий неудачник Саша работает охранником в обменнике. Жизнь его «не состоялась», мечты не сбылись, семьи не получилось. Саша чувствует себя ненужным и несчастным, и не имея возможности что-то изменить, морально сдаётся… Но и тут Саше не хватает духа самому довести дело до конца, он обращается за помощью к старому приятелю — мужу своей бывшей жены.

Конечно же, в самый ответственный и неподходящий момент, Саша влюбляется в девушку, у него вновь просыпается вкус к жизни и молодым людям придётся пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное…

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Илья Петрухин, Олег Гольдфайн
В ролях:Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Васильев, Антон Филипенко, Илья Борисов, Гоша Куценко, Полина Шашуро, Олег Тополянский, Илья Варанкин
Музыка:Дмитрий Ланской
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:01 августа 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 8 по 14 августа
22:20 (200)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 10 по 11 августа
11:10 (350)
c 12 по 14 августа
11:10 (250)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?