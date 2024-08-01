Тополиный пух

Режиссер: Артем Лемперт, Кирилл Клепалов

Жанры: Комедия.

Верхнекамск. Одинокий неудачник Саша работает охранником в обменнике. Жизнь его «не состоялась», мечты не сбылись, семьи не получилось. Саша чувствует себя ненужным и несчастным, и не имея возможности что-то изменить, морально сдаётся… Но и тут Саше не хватает духа самому довести дело до конца, он обращается за помощью к старому приятелю — мужу своей бывшей жены.

Конечно же, в самый ответственный и неподходящий момент, Саша влюбляется в девушку, у него вновь просыпается вкус к жизни и молодым людям придётся пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное…

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Илья Петрухин, Олег Гольдфайн

В ролях: Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Васильев, Антон Филипенко, Илья Борисов, Гоша Куценко, Полина Шашуро, Олег Тополянский, Илья Варанкин

Музыка: Дмитрий Ланской