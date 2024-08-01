Тополиный пух
Режиссер:Артем Лемперт, Кирилл Клепалов
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Верхнекамск. Одинокий неудачник Саша работает охранником в обменнике. Жизнь его «не состоялась», мечты не сбылись, семьи не получилось. Саша чувствует себя ненужным и несчастным, и не имея возможности что-то изменить, морально сдаётся… Но и тут Саше не хватает духа самому довести дело до конца, он обращается за помощью к старому приятелю — мужу своей бывшей жены.
Конечно же, в самый ответственный и неподходящий момент, Саша влюбляется в девушку, у него вновь просыпается вкус к жизни и молодым людям придётся пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное…
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Илья Петрухин, Олег Гольдфайн
В ролях:Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Васильев, Антон Филипенко, Илья Борисов, Гоша Куценко, Полина Шашуро, Олег Тополянский, Илья Варанкин
Музыка:Дмитрий Ланской
В ролях:Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Васильев, Антон Филипенко, Илья Борисов, Гоша Куценко, Полина Шашуро, Олег Тополянский, Илья Варанкин
Музыка:Дмитрий Ланской
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:01 августа 2024
Ограничения:16+
Дата релиза:01 августа 2024
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