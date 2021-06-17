Толмен. Первый демон

Режиссер: Майкл Нэйдер

Жанры: Ужасы.

Уставшая после длительного перелета Кэми вызывает из аэропорта такси, желая быстрее попасть в свой загородный дом. Но привычный маршрут вдоль леса неожиданно приводит в тупик, где не работает связь. Она выбегает из машины, считая, что это ловушка таксиста. Но лес вокруг таит угрозу страшнее. Она попадает в сумеречную зону, где действуют правила, которые устанавливает загадочное существо под названием Толмен, питающееся страхами затерявшихся путников.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Майкл Нэйдер

В ролях: Джордан Хэйес, Макс Топплин, Джеймс Макгоун, Розмари Дансмор, Томас Л. Колфорд, Шэрон МакФарлэйн, Яна Пек, Джесс Браун, Шон Грегори Салливан, Энтони Юлк

Музыка: Торин Борроудэйл