155702

Толмен. Первый демон

Режиссер:Майкл Нэйдер
Жанры: Ужасы.

Уставшая после длительного перелета Кэми вызывает из аэропорта такси, желая быстрее попасть в свой загородный дом. Но привычный маршрут вдоль леса неожиданно приводит в тупик, где не работает связь. Она выбегает из машины, считая, что это ловушка таксиста. Но лес вокруг таит угрозу страшнее. Она попадает в сумеречную зону, где действуют правила, которые устанавливает загадочное существо под названием Толмен, питающееся страхами затерявшихся путников.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Майкл Нэйдер
В ролях:Джордан Хэйес, Макс Топплин, Джеймс Макгоун, Розмари Дансмор, Томас Л. Колфорд, Шэрон МакФарлэйн, Яна Пек, Джесс Браун, Шон Грегори Салливан, Энтони Юлк
Музыка:Торин Борроудэйл
Производство:Канада
Ограничения:16+
Дата релиза:17 июня 2021
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №5
c 17 по 20 июня
20:50 (300 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?