Тьма.Монстры за поворотом

Режиссер: Алессио Лигуори

Жанры: Ужасы.

Школьный автобус, сбившись с маршрута, глохнет посреди пустынной дороги в лесу. Подростки оказываются в ловушке: на них начинает охоту неведомое существо, которое живет в темноте и питается жизненной энергией и страхом. Станут ли они очередными жертвами и будут сожраны тварью или смогут найти выход?

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Даниэле Коши

В ролях: Джек Кэйн, Зандер Эмлано, Зак Сатклифф, Софи Джейн Оливер, Молли Дью, Дэвид Кийес, Теренс Андерсон, Андрей Клод, Мино Каприо, Тео Акилле Каприо

Музыка: Benjamin Kwasi Burrell