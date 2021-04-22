Тьма.Монстры за поворотом
Режиссер:Алессио Лигуори
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Школьный автобус, сбившись с маршрута, глохнет посреди пустынной дороги в лесу. Подростки оказываются в ловушке: на них начинает охоту неведомое существо, которое живет в темноте и питается жизненной энергией и страхом. Станут ли они очередными жертвами и будут сожраны тварью или смогут найти выход?
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Даниэле Коши
В ролях:Джек Кэйн, Зандер Эмлано, Зак Сатклифф, Софи Джейн Оливер, Молли Дью, Дэвид Кийес, Теренс Андерсон, Андрей Клод, Мино Каприо, Тео Акилле Каприо
Музыка:Benjamin Kwasi Burrell
В ролях:Джек Кэйн, Зандер Эмлано, Зак Сатклифф, Софи Джейн Оливер, Молли Дью, Дэвид Кийес, Теренс Андерсон, Андрей Клод, Мино Каприо, Тео Акилле Каприо
Музыка:Benjamin Kwasi Burrell
Производство:Италия, Германия
Ограничения:18+
Дата релиза:22 апреля 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:22 апреля 2021
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