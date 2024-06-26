Тихое место: День первый
Режиссер:Майкл Сарноски
Жанры: Фантастика, Драма, Ужасы.
Жанры: Фантастика, Драма, Ужасы.
Первый день инопланетного вторжения на Землю. Люди только начинают осознавать, с какой опасностью столкнулись. Главная героиня — молодая женщина по имени Сэм, жительница Нью-Йорка, которую начало апокалипсиса застигло посреди переполненной людьми улицы. Сэм, её кошка и несколько случайных незнакомцев, чьи пути пересеклись посреди этого хаоса, скрываются от монстров в разрушающихся зданиях. Охваченные немым ужасом, герои отчаянно сражаются за свою жизнь.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Майкл Сарноски, Джон Красински, Брайан Вудс
В ролях:Лупита Нионго, Джозеф Куинн, Алекс Вулф, Джимон Хонсу, Теа Батлер, Дженнифер Вудворд, Санджай Мидда, Элайджа Унгвари, Zay Domo Artist, Кэйн Эйден
Музыка:Алексис Грапсас
В ролях:Лупита Нионго, Джозеф Куинн, Алекс Вулф, Джимон Хонсу, Теа Батлер, Дженнифер Вудворд, Санджай Мидда, Элайджа Унгвари, Zay Domo Artist, Кэйн Эйден
Музыка:Алексис Грапсас
Производство:США, Великобритания
Ограничения:12+
Дата релиза:26 июня 2024
Ограничения:12+
Дата релиза:26 июня 2024
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