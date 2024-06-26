Тихое место: День первый

Режиссер: Майкл Сарноски

Жанры: Фантастика, Драма, Ужасы.

Первый день инопланетного вторжения на Землю. Люди только начинают осознавать, с какой опасностью столкнулись. Главная героиня — молодая женщина по имени Сэм, жительница Нью-Йорка, которую начало апокалипсиса застигло посреди переполненной людьми улицы. Сэм, её кошка и несколько случайных незнакомцев, чьи пути пересеклись посреди этого хаоса, скрываются от монстров в разрушающихся зданиях. Охваченные немым ужасом, герои отчаянно сражаются за свою жизнь.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Майкл Сарноски, Джон Красински, Брайан Вудс

В ролях: Лупита Нионго, Джозеф Куинн, Алекс Вулф, Джимон Хонсу, Теа Батлер, Дженнифер Вудворд, Санджай Мидда, Элайджа Унгвари, Zay Domo Artist, Кэйн Эйден

Музыка: Алексис Грапсас