Тихое место 2
Режиссер: Джон Красински
Жанры: Фантастика, Драма, Триллер, Ужасы.
Жанры: Фантастика, Драма, Триллер, Ужасы.
Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись в собственном доме, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, где быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Джон Красински, Скотт Бек, Брайан Вудс
В ролях:Эмили Блант, Джон Красински, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Киллиан Мёрфи, Джимон Хонсу Окьерете Онаодован, Скут МакНэри, Zachary Golinger, Блейк ДеЛонг
Музыка:Марко Белтрами
В ролях:Эмили Блант, Джон Красински, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Киллиан Мёрфи, Джимон Хонсу Окьерете Онаодован, Скут МакНэри, Zachary Golinger, Блейк ДеЛонг
Музыка:Марко Белтрами
Производство: США
Ограничения:16+
Дата релиза:03 июня 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:03 июня 2021
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