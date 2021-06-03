Тихое место 2

Режиссер: Джон Красински

Жанры: Фантастика, Драма, Триллер, Ужасы.

Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись в собственном доме, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, где быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Джон Красински, Скотт Бек, Брайан Вудс

В ролях: Эмили Блант, Джон Красински, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Киллиан Мёрфи, Джимон Хонсу Окьерете Онаодован, Скут МакНэри, Zachary Golinger, Блейк ДеЛонг

Музыка: Марко Белтрами