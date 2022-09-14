Тибра Режиссер: Анна Гороян

Жанры: Триллер. 13-летняя девочка-альбинос по прозвищу Мука — единственный свидетель загадочного исчезновения сверстницы — влюбляется в главного подозреваемого, и проходит путь от изгоя до человека, от которого зависят чужие судьбы. Продолжительность: 90 мин Сценарий: Дарья Кукшанова, Анна Гороян

В ролях: Анна Пересильд, Виктория Исакова, Артём Быстров, Василиса Савкина, Александра Пузанова, Влад Коноплёв, Ольга Калашникова, Евгений Санников, Марина Васильева

Производство: Россия

Ограничения: 16+

Дата релиза: 14 сентября 2022

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