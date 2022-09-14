Тибра
Режиссер:Анна Гороян
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
13-летняя девочка-альбинос по прозвищу Мука — единственный свидетель загадочного исчезновения сверстницы — влюбляется в главного подозреваемого, и проходит путь от изгоя до человека, от которого зависят чужие судьбы.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Дарья Кукшанова, Анна Гороян
В ролях:Анна Пересильд, Виктория Исакова, Артём Быстров, Василиса Савкина, Александра Пузанова, Влад Коноплёв, Ольга Калашникова, Евгений Санников, Марина Васильева
В ролях:Анна Пересильд, Виктория Исакова, Артём Быстров, Василиса Савкина, Александра Пузанова, Влад Коноплёв, Ольга Калашникова, Евгений Санников, Марина Васильева
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:14 сентября 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:14 сентября 2022
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