The Box
Режиссер:Ян Джон-ун
Жанры: Драма, Музыкальный.
Жанры: Драма, Музыкальный.
Cовременная музыкальная история о молодом парне Джихуне, который увлечён музыкой больше, чем кто-либо другой в этом мире, однако из-за своего страха перед сценой он может петь только в коробке. Встреча с музыкальным продюсером Минсу, который когда-то был на пике своей карьеры, но сейчас разорён, переворачивает его жизнь.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Ян Джон-ун
В ролях:Пак Чхан-ёль, Чо Даль-хван, Гэко, Чон Хэ-гюн, Ким Джэ-джун, Ли Ги-ён, Сон Сын-хван, Сон Бён-сук
Музыка:Ecobridge
В ролях:Пак Чхан-ёль, Чо Даль-хван, Гэко, Чон Хэ-гюн, Ким Джэ-джун, Ли Ги-ён, Сон Сын-хван, Сон Бён-сук
Музыка:Ecobridge
Производство:Корея Южная
Ограничения:12+
Дата релиза:13 мая 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:13 мая 2021
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