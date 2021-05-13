The Box

Режиссер: Ян Джон-ун

Жанры: Драма, Музыкальный.

Cовременная музыкальная история о молодом парне Джихуне, который увлечён музыкой больше, чем кто-либо другой в этом мире, однако из-за своего страха перед сценой он может петь только в коробке. Встреча с музыкальным продюсером Минсу, который когда-то был на пике своей карьеры, но сейчас разорён, переворачивает его жизнь.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Ян Джон-ун

В ролях: Пак Чхан-ёль, Чо Даль-хван, Гэко, Чон Хэ-гюн, Ким Джэ-джун, Ли Ги-ён, Сон Сын-хван, Сон Бён-сук

Музыка: Ecobridge