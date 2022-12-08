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Тень. Взять Гордея

Режиссер:Илья Куликов, Аня Мирохина
Жанры: Триллер, Приключения, Детектив.

Он — неуловимый шпион, который проходит по сводкам как «Гордей». Он — настоящая тень, человек с множеством лиц, которого никто никогда не видел. Поймать предателя Гордея — главная цель российской контрразведки, ведь этот загадочный человек неуловим и крадет государственные секреты. Когда появляется информация, что Гордей прямо сейчас действует в Москве и под угрозой оказывается национальная безопасность страны, на его след выходит молодой контрразведчик Вадим. Ставки в шпионской игре повышаются с каждым днем, главная из них — поймать Гордея пока не поздно, или погибнуть…

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Илья Куликов
В ролях:Олег Гаас, Екатерина Шарыкина, Денис Пьянов, Татьяна Бабенкова, Филипп Янковский, Мария Лисовая, Антон Кукушкин, Надежда Михалкова, Андрей Ильин, Елизавета Смирнова
Музыка:Денис Дубовик
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:08 декабря 2022
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