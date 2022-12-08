Тень. Взять Гордея

Режиссер: Илья Куликов, Аня Мирохина

Жанры: Триллер, Приключения, Детектив.

Он — неуловимый шпион, который проходит по сводкам как «Гордей». Он — настоящая тень, человек с множеством лиц, которого никто никогда не видел. Поймать предателя Гордея — главная цель российской контрразведки, ведь этот загадочный человек неуловим и крадет государственные секреты. Когда появляется информация, что Гордей прямо сейчас действует в Москве и под угрозой оказывается национальная безопасность страны, на его след выходит молодой контрразведчик Вадим. Ставки в шпионской игре повышаются с каждым днем, главная из них — поймать Гордея пока не поздно, или погибнуть…

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Илья Куликов

В ролях: Олег Гаас, Екатерина Шарыкина, Денис Пьянов, Татьяна Бабенкова, Филипп Янковский, Мария Лисовая, Антон Кукушкин, Надежда Михалкова, Андрей Ильин, Елизавета Смирнова

Музыка: Денис Дубовик