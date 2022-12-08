Тень. Взять Гордея
Режиссер:Илья Куликов, Аня Мирохина
Жанры: Триллер, Приключения, Детектив.
Жанры: Триллер, Приключения, Детектив.
Он — неуловимый шпион, который проходит по сводкам как «Гордей». Он — настоящая тень, человек с множеством лиц, которого никто никогда не видел. Поймать предателя Гордея — главная цель российской контрразведки, ведь этот загадочный человек неуловим и крадет государственные секреты. Когда появляется информация, что Гордей прямо сейчас действует в Москве и под угрозой оказывается национальная безопасность страны, на его след выходит молодой контрразведчик Вадим. Ставки в шпионской игре повышаются с каждым днем, главная из них — поймать Гордея пока не поздно, или погибнуть…
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Илья Куликов
В ролях:Олег Гаас, Екатерина Шарыкина, Денис Пьянов, Татьяна Бабенкова, Филипп Янковский, Мария Лисовая, Антон Кукушкин, Надежда Михалкова, Андрей Ильин, Елизавета Смирнова
Музыка:Денис Дубовик
В ролях:Олег Гаас, Екатерина Шарыкина, Денис Пьянов, Татьяна Бабенкова, Филипп Янковский, Мария Лисовая, Антон Кукушкин, Надежда Михалкова, Андрей Ильин, Елизавета Смирнова
Музыка:Денис Дубовик
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:08 декабря 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:08 декабря 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!