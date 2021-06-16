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Телохранитель жены киллера

Режиссер:Патрик Хьюз
Жанры: Боевик, Комедия.

Жизнь здорово потрепала нервишки Майкла Брайса, так что с карьерой телохранителя он решил завязать. Психотерапевт посоветовал ему отправиться на тихий курорт, вооружившись лишь книжкой и плейлистом расслабляющей музыки. Но и здесь его находит самая безумная в мире парочка: киллер мирового уровня и настоящий магнит неприятностей Дариус Кинкейд и его супруга Соня — буйная дамочка не робкого десятка. Преступный синдикат устроил на них охоту, и Майклу, при всем желании остаться в стороне, придется вернуться к старому ремеслу и снова стать телохранителем. На этот раз — жены киллера!

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Том О’Коннор, Брэндон Мерфи, Филлип Мерфи
В ролях:Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Морган Фриман, Фрэнк Грилло, Гари Олдман, Ричард Э. Грант, Том Хоппер, Антонио Бандерас, Кэролайн Гудолл
Музыка:Атли Эрварссон
Производство:США, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:16 июня 2021
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АврораОсновной зал
c 17 по 20 июня
09:00 (100)
11:40 (200)
16:35 (200)
21:30 (250)
c 21 по 23 июня
09:00 (100)
11:40 (150)
16:35 (150)
21:30 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 17 по 18 июня
12:50 (400 р.)
15:15 (800 р.)
17:40 (800 р.)
20:05 (1000 р.)
22:30 (1000 р.)
c 19 по 20 июня
12:50 (600 р.)
15:15 (800 р.)
17:40 (800 р.)
20:05 (1000 р.)
22:30 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 17 по 18 июня
11:45 (300 р.)
14:10 (450 р.)
16:35 (700 р.)
19:00 (700 р.)
21:25 (700 р.)
23:50 (200 р.)
c 19 по 20 июня
11:45 (450 р.)
14:10 (700 р.)
16:35 (700 р.)
19:00 (700 р.)
21:25 (700 р.)
23:50 (200 р.)

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