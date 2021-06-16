Телохранитель жены киллера
Режиссер:Патрик Хьюз
Жанры: Боевик, Комедия.
Жанры: Боевик, Комедия.
Жизнь здорово потрепала нервишки Майкла Брайса, так что с карьерой телохранителя он решил завязать. Психотерапевт посоветовал ему отправиться на тихий курорт, вооружившись лишь книжкой и плейлистом расслабляющей музыки. Но и здесь его находит самая безумная в мире парочка: киллер мирового уровня и настоящий магнит неприятностей Дариус Кинкейд и его супруга Соня — буйная дамочка не робкого десятка. Преступный синдикат устроил на них охоту, и Майклу, при всем желании остаться в стороне, придется вернуться к старому ремеслу и снова стать телохранителем. На этот раз — жены киллера!
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Том О’Коннор, Брэндон Мерфи, Филлип Мерфи
В ролях:Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Морган Фриман, Фрэнк Грилло, Гари Олдман, Ричард Э. Грант, Том Хоппер, Антонио Бандерас, Кэролайн Гудолл
Музыка:Атли Эрварссон
В ролях:Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Морган Фриман, Фрэнк Грилло, Гари Олдман, Ричард Э. Грант, Том Хоппер, Антонио Бандерас, Кэролайн Гудолл
Музыка:Атли Эрварссон
Производство:США, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:16 июня 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:16 июня 2021
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