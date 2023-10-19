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Телохранитель на фрилансе

Режиссер:Пьер Морель
Жанры: Боевик, Комедия.

Бывший оперативник спецназа променял полную экшна жизнь на серые будни в офисе. С неохотой он все-таки соглашается на простую, но высокооплачиваемую подработку — сопровождать журналистку в командировке, пока та берет интервью у обаятельного диктатора. Однако на месте они внезапно попадают в эпицентр полномасштабного переворота. Теперь, чтобы спасти всех, телохранителю на фрилансе пригодятся все его боевые навыки, ведь предоплата уже внесена.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Джейкоб Ленц
В ролях:Джон Сина, Элисон Бри, Элис Ив, Кристиан Слэйтер, Мартон Чокаш, Хуан Пабло Раба, Джулианна Александр, Молли Макканн, Дэниэл Торо, Роберто Кано
Музыка:Эллиот Люн, Джеф Дзанелли
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:19 октября 2023
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