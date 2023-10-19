Телохранитель на фрилансе

Режиссер: Пьер Морель

Жанры: Боевик, Комедия.

Бывший оперативник спецназа променял полную экшна жизнь на серые будни в офисе. С неохотой он все-таки соглашается на простую, но высокооплачиваемую подработку — сопровождать журналистку в командировке, пока та берет интервью у обаятельного диктатора. Однако на месте они внезапно попадают в эпицентр полномасштабного переворота. Теперь, чтобы спасти всех, телохранителю на фрилансе пригодятся все его боевые навыки, ведь предоплата уже внесена.

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Джейкоб Ленц

В ролях: Джон Сина, Элисон Бри, Элис Ив, Кристиан Слэйтер, Мартон Чокаш, Хуан Пабло Раба, Джулианна Александр, Молли Макканн, Дэниэл Торо, Роберто Кано

Музыка: Эллиот Люн, Джеф Дзанелли