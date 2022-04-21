Тед К. Унабомбер

Режиссер: Тони Стоун

Жанры: Драма, Криминал, Биография.

История о том, как талантливый математик и философ Тед Качинский стал террористом по прозвищу Унабомбер. 17 лет он рассылал бомбы учёным, которые поддерживали научный прогресс, потому что считал, что современные технологии — это худшее, что когда-либо случалось с человечеством, и продвигать их — не что иное, как преступление.

Продолжительность: 120 мин

Сценарий: Gaddy Davis, Джон Розенталь, Тони Стоун

В ролях: Шарлто Копли, Дрю Пауэлл, Кристиан Кэллоуэй, Тамус Раундс, Kate Scott, David Ward, Lois Keister, Teresa Garland, Nicole Nelch, Andrew Senn

Музыка: Бенжамин Джон Пауэр