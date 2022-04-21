Тед К. Унабомбер
Режиссер:Тони Стоун
Жанры: Драма, Криминал, Биография.
Жанры: Драма, Криминал, Биография.
История о том, как талантливый математик и философ Тед Качинский стал террористом по прозвищу Унабомбер. 17 лет он рассылал бомбы учёным, которые поддерживали научный прогресс, потому что считал, что современные технологии — это худшее, что когда-либо случалось с человечеством, и продвигать их — не что иное, как преступление.
Продолжительность:120 мин
Сценарий:Gaddy Davis, Джон Розенталь, Тони Стоун
В ролях:Шарлто Копли, Дрю Пауэлл, Кристиан Кэллоуэй, Тамус Раундс, Kate Scott, David Ward, Lois Keister, Teresa Garland, Nicole Nelch, Andrew Senn
Музыка:Бенжамин Джон Пауэр
В ролях:Шарлто Копли, Дрю Пауэлл, Кристиан Кэллоуэй, Тамус Раундс, Kate Scott, David Ward, Lois Keister, Teresa Garland, Nicole Nelch, Andrew Senn
Музыка:Бенжамин Джон Пауэр
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 апреля 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:21 апреля 2022
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