Те,кто желает мне смерти
Режиссер:Тейлор Шеридан
Жанры: Боевик, Драма, Триллер.
Жанры: Боевик, Драма, Триллер.
Ханна, спасательница в парашютном отряде, пытается пережить трагический инцидент, унесший жизни троих людей. Отправившись патрулировать удаленный участок леса, Ханна неожиданно встречает до смерти напуганного 12-летнего мальчика, которому не к кому больше обратиться за помощью.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Майкл Корита, Чарльз Ливитт, Тейлор Шеридан
В ролях:Финн Литтл, Анджелина Джоли, Джон Бернтал, Николас Холт, Эйдан Гиллен, Тайлер Перри, Джейк Уэбер, Тори Киттлз, Джеймс Джордан, Лора Каннингэм
Музыка:Брайан Тайлер
В ролях:Финн Литтл, Анджелина Джоли, Джон Бернтал, Николас Холт, Эйдан Гиллен, Тайлер Перри, Джейк Уэбер, Тори Киттлз, Джеймс Джордан, Лора Каннингэм
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:13 мая 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:13 мая 2021
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