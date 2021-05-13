Те,кто желает мне смерти Режиссер: Тейлор Шеридан

Жанры: Боевик, Драма, Триллер. Ханна, спасательница в парашютном отряде, пытается пережить трагический инцидент, унесший жизни троих людей. Отправившись патрулировать удаленный участок леса, Ханна неожиданно встречает до смерти напуганного 12-летнего мальчика, которому не к кому больше обратиться за помощью. Продолжительность: 100 мин Сценарий: Майкл Корита, Чарльз Ливитт, Тейлор Шеридан

В ролях: Финн Литтл, Анджелина Джоли, Джон Бернтал, Николас Холт, Эйдан Гиллен, Тайлер Перри, Джейк Уэбер, Тори Киттлз, Джеймс Джордан, Лора Каннингэм

Музыка: Брайан Тайлер Производство: Канада, США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 13 мая 2021

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