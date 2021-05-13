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Те,кто желает мне смерти

Режиссер:Тейлор Шеридан
Жанры: Боевик, Драма, Триллер.

Ханна, спасательница в парашютном отряде, пытается пережить трагический инцидент, унесший жизни троих людей. Отправившись патрулировать удаленный участок леса, Ханна неожиданно встречает до смерти напуганного 12-летнего мальчика, которому не к кому больше обратиться за помощью.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Майкл Корита, Чарльз Ливитт, Тейлор Шеридан
В ролях:Финн Литтл, Анджелина Джоли, Джон Бернтал, Николас Холт, Эйдан Гиллен, Тайлер Перри, Джейк Уэбер, Тори Киттлз, Джеймс Джордан, Лора Каннингэм
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:13 мая 2021
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Мираж СинемаКинозал №3
c 13 по 14 мая
12:30 (150 р.)
16:40 (300 р.)
20:50 (300 р.)
c 15 по 16 мая
12:30 (200 р.)
16:40 (300 р.)
20:50 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 13 по 16 мая
19:50 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 13 по 16 мая
21:40 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 13 по 15 мая
23:45 (250 р.)
ГалактикаЗал 1
c 13 по 14 мая
16:15 (от 300 Р)
c 15 по 16 мая
17:00 (от 300 Р)
c 17 по 18 мая
16:15 (от 250 Р)
Северное сияниеПремьер зал
c 13 по 14 мая
10:20 (300)
12:35 (350)
14:50 (350)
17:05 (390)
19:20 (390)
21:35 (300)
c 15 по 16 мая
10:20 (300)
12:35 (350)
14:50 (390)
17:05 (390)
19:20 (390)
21:35 (300)
c 17 по 18 мая
10:20 (200)
12:35 (300)
14:50 (300)
17:05 (350)
19:20 (350)
21:35 (300)
Северное сияниеКрасный зал
c 13 по 14 мая
11:20 (300)
13:40 (300)
16:00 (300)
20:30 (390)
22:45 (300)
c 15 по 16 мая
11:20 (300)
13:40 (390)
16:00 (390)
20:30 (390)
22:45 (300)
c 17 по 18 мая
11:20 (200)
13:40 (200)
16:00 (200)
18:20 (250)
20:40 (250)
22:55 (200)
19 мая
10:40 (200)
12:55 (200)
15:10 (200)
19:25 (250)
21:40 (250)
23:55 (200)
МурманскБольшой зал
c 13 по 14 мая
09:00 (150)
13:40 (300)
18:20 (350)
20:30 (350)
c 15 по 16 мая
09:00 (150)
13:40 (350)
18:20 (350)
20:30 (350)
c 17 по 18 мая
09:00 (150)
13:40 (200)
18:20 (250)
20:30 (250)
19 мая
14:30 (200)
22:35 (150)
20 мая
23:50 (150)
21 мая
22:10 (150)
22 мая
23:20 (150)
c 23 по 26 мая
22:10 (150)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
13 мая
18:50 (170 р.)
14 мая
18:50 (170 р.)
15 мая
18:50 (220 р.)
16 мая
18:50 (220 р.)
17 мая
18:50 (170 р.)
18 мая
18:50 (150 р.)
19 мая
19:00 (170 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
30 мая
12:00 (300)

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