Тайный Санта

Режиссер: Александр Бабаев

Жанры: Комедия, Мелодрама.

Юрист Светлана Соколова работает в компании Максима с самого основания и столько же времени они терпеть друг друга не могут. Максим давно бы избавился от Светланы, но понимает, что найти ей замену не так-то просто. Светлана в этот Новый год собирается, наконец, устроить свою личную жизнь. В коллективе решено провести вручение подарков от «Тайного Санты», и Светлана запланировала поездку на базу отдыха для себя и Стаса — сотрудника, который ей нравится, но все никак не сделает первый шаг. Однако все идет не по плану и приглашение достается… Максиму. Светлана и хотела бы сбежать, но Максим намерен как следует отдохнуть, а она, в свою очередь, принимает решение испортить ему праздник.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Ольга Клемешева, Василий Ровенский, Александр Бабаев

В ролях: Роман Курцын, Зоя Бербер, Борис Дергачев, Снежана Самохина, Юлия Сулес, Михаил Орлов, Катрин Асси, Анастасия Имамова, Артур Ваха, София Гулькова

Музыка: Антон Грызлов