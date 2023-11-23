Тайна заколдованного зеркала
Режиссер:Юхан Роселл
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный.
Чтобы разгадать тайну исчезновения мамы, девочка Нелли должна найти загадочный артефакт — заколдованное зеркало, которое сокрыто где-то в Темном лесу. Нелли отправляется на поиски, а компанию ей составляют верные друзья — пес Лондон и пугливый всезнайка Валле. Их ждет путешествие, полное опасностей и встреч со всевозможными волшебными существами. На кону не только судьба мамы Нелли, но и защита нашего мира от злых сил.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Софи Форсман, Туве Форсман, Мартин Видмарк
В ролях:Матильда Гросс, Мелвин Агнарсон, Юхан Реборг, Марианне Мёрк, Йенс Олин, Мария Грудемо Эль Хайек, Кристер Фант, Маттиас Сильвелл, Уилльям Олссон, Эмма Комстедт
Музыка:Уно Хелмерссон
В ролях:Матильда Гросс, Мелвин Агнарсон, Юхан Реборг, Марианне Мёрк, Йенс Олин, Мария Грудемо Эль Хайек, Кристер Фант, Маттиас Сильвелл, Уилльям Олссон, Эмма Комстедт
Музыка:Уно Хелмерссон
Производство:Швеция
Ограничения:12+
Дата релиза:23 ноября 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:23 ноября 2023
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