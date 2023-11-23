Тайна заколдованного зеркала

Режиссер: Юхан Роселл

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный.

Чтобы разгадать тайну исчезновения мамы, девочка Нелли должна найти загадочный артефакт — заколдованное зеркало, которое сокрыто где-то в Темном лесу. Нелли отправляется на поиски, а компанию ей составляют верные друзья — пес Лондон и пугливый всезнайка Валле. Их ждет путешествие, полное опасностей и встреч со всевозможными волшебными существами. На кону не только судьба мамы Нелли, но и защита нашего мира от злых сил.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Софи Форсман, Туве Форсман, Мартин Видмарк

В ролях: Матильда Гросс, Мелвин Агнарсон, Юхан Реборг, Марианне Мёрк, Йенс Олин, Мария Грудемо Эль Хайек, Кристер Фант, Маттиас Сильвелл, Уилльям Олссон, Эмма Комстедт

Музыка: Уно Хелмерссон