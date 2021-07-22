Тайна Сен-Тропе

Режиссер: Николя Бенаму

Жанры: Комедия, Криминал.

Убийство — это не повод для смеха. Обычно. Но вот попробуйте сдержать улыбку, когда преступление происходит среди харизматичных богачей на курорте Сен-Тропе, а расследование ведет весьма эксцентричный и не самый смышленый сыщик. Мотив есть у каждого, а вот с дедукцией — явно дефицит! Чтобы распутать это дело, горе-детективу придется притвориться дворецким и затеряться между пафосными знаменитостями и знойными женщинами в этом Провансе гламура и роскоши. Что ж, такой отпуск точно будет незабываемым.

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Кристиан Клавье, Жан-Франсуа Алин, Жан-Мари Пуаре

В ролях: Кристиан Клавье, Бенуа Пульворд, Тьерри Лермитт, Жером Коммандёр, Росси де Пальма, Вирджини Хок, Венсан Дезанья, Жерар Депардье, Николя Бриансон, Жиль Альма

Музыка: Максим Депре, Мишель Торджман