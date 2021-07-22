Тайна Сен-Тропе
Режиссер:Николя Бенаму
Жанры: Комедия, Криминал.
Жанры: Комедия, Криминал.
Убийство — это не повод для смеха. Обычно. Но вот попробуйте сдержать улыбку, когда преступление происходит среди харизматичных богачей на курорте Сен-Тропе, а расследование ведет весьма эксцентричный и не самый смышленый сыщик. Мотив есть у каждого, а вот с дедукцией — явно дефицит! Чтобы распутать это дело, горе-детективу придется притвориться дворецким и затеряться между пафосными знаменитостями и знойными женщинами в этом Провансе гламура и роскоши. Что ж, такой отпуск точно будет незабываемым.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Кристиан Клавье, Жан-Франсуа Алин, Жан-Мари Пуаре
В ролях:Кристиан Клавье, Бенуа Пульворд, Тьерри Лермитт, Жером Коммандёр, Росси де Пальма, Вирджини Хок, Венсан Дезанья, Жерар Депардье, Николя Бриансон, Жиль Альма
Музыка:Максим Депре, Мишель Торджман
В ролях:Кристиан Клавье, Бенуа Пульворд, Тьерри Лермитт, Жером Коммандёр, Росси де Пальма, Вирджини Хок, Венсан Дезанья, Жерар Депардье, Николя Бриансон, Жиль Альма
Музыка:Максим Депре, Мишель Торджман
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:16+
Дата релиза:22 июля 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:22 июля 2021
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