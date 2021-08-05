Тайна парка развлечений

Режиссер: Дин Лян

Жанры: Фантастика, Комедия, Приключения, Анимация.

Медведи снова в деле. Они приезжают в загадочный парк развлечений, где их ждут невероятные приключения, весёлые розыгрыши и, конечно же, аттракционы. Медведи найдут новых друзей и вместе с ними раскроют тайну парка.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Рэйчел Сюй, Цуй Течжи

В ролях: Чжан Вэй, Чжан Бинцзюнь, Тань Сяо

