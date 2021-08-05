Тайна парка развлечений
Режиссер:Дин Лян
Жанры: Фантастика, Комедия, Приключения, Анимация.
Жанры: Фантастика, Комедия, Приключения, Анимация.
Медведи снова в деле. Они приезжают в загадочный парк развлечений, где их ждут невероятные приключения, весёлые розыгрыши и, конечно же, аттракционы. Медведи найдут новых друзей и вместе с ними раскроют тайну парка.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Рэйчел Сюй, Цуй Течжи
В ролях:Чжан Вэй, Чжан Бинцзюнь, Тань Сяо
В ролях:Чжан Вэй, Чжан Бинцзюнь, Тань Сяо
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:05 августа 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:05 августа 2021
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