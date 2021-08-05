156152

Тайна парка развлечений

Режиссер:Дин Лян
Жанры: Фантастика, Комедия, Приключения, Анимация.

Медведи снова в деле. Они приезжают в загадочный парк развлечений, где их ждут невероятные приключения, весёлые розыгрыши и, конечно же, аттракционы. Медведи найдут новых друзей и вместе с ними раскроют тайну парка.

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Рэйчел Сюй, Цуй Течжи
В ролях:Чжан Вэй, Чжан Бинцзюнь, Тань Сяо
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:05 августа 2021
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №5
9 августа
15:10 (150 р.)
c 10 по 11 августа
15:10 (100 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 9 по 11 августа
10:50 (100 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?