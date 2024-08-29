Тайна Чёрной Руки

Режиссер: Всеволод Аравин

Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.

1954 год. Непоседливый фантазер Мишка почти осуществил мечту — сняться в шпионском фильме. Впереди его ждет новое приключение: им с мамой предстоит долгий путь через всю страну, чтобы воссоединиться с папой мальчика, летчиком. В поезде Мишка обнаруживает самого настоящего шпиона и решает во что бы то ни стало помешать тому совершить коварное злодейство.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Сергей Русаков

В ролях: Мирон Проворов, Виталия Корниенко, Иса Новиков, Игорь Жижикин, Анна Якунина, Полина Доманова, Ярослав Жалнин, Александр Сергеев, Александр Обласов, Иван Шибанов

Музыка: Иван Урюпин