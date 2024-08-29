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Тайна Чёрной Руки

Режиссер:Всеволод Аравин
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.

1954 год. Непоседливый фантазер Мишка почти осуществил мечту — сняться в шпионском фильме. Впереди его ждет новое приключение: им с мамой предстоит долгий путь через всю страну, чтобы воссоединиться с папой мальчика, летчиком. В поезде Мишка обнаруживает самого настоящего шпиона и решает во что бы то ни стало помешать тому совершить коварное злодейство.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Сергей Русаков
В ролях:Мирон Проворов, Виталия Корниенко, Иса Новиков, Игорь Жижикин, Анна Якунина, Полина Доманова, Ярослав Жалнин, Александр Сергеев, Александр Обласов, Иван Шибанов
Музыка:Иван Урюпин
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:29 августа 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 29 августа по 1 сентября
16:45 (420)
c 2 по 4 сентября
16:45 (300)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 29 августа по 1 сентября
11:00 (250)
c 2 по 4 сентября
11:55 (150)

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