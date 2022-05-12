Тайна амулета
Режиссер:Елена Бычкова
Жанры: Семейный.
Жанры: Семейный.
Древнее мифическое существо возвращает трех молодых людей в их детские образы, чтобы те обрели истинный путь к своим мечтам.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Ксения Набойченко, Ирина Демина
В ролях:Александр Пацевич, Роман Коваль, Евгений Зарубин, Алексей Трофимов, Макар Пусторамов Дмитрий Мигунов, Ирина Вилкова, Иван Агапов, Ирина Пегова, Ольга Кавалай-Аксенова
Музыка:Алексей Волостных
В ролях:Александр Пацевич, Роман Коваль, Евгений Зарубин, Алексей Трофимов, Макар Пусторамов Дмитрий Мигунов, Ирина Вилкова, Иван Агапов, Ирина Пегова, Ольга Кавалай-Аксенова
Музыка:Алексей Волостных
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:12 мая 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:12 мая 2022
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