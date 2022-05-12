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Тайна амулета

Режиссер:Елена Бычкова
Жанры: Семейный.

Древнее мифическое существо возвращает трех молодых людей в их детские образы, чтобы те обрели истинный путь к своим мечтам.

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Ксения Набойченко, Ирина Демина
В ролях:Александр Пацевич, Роман Коваль, Евгений Зарубин, Алексей Трофимов, Макар Пусторамов Дмитрий Мигунов, Ирина Вилкова, Иван Агапов, Ирина Пегова, Ольга Кавалай-Аксенова
Музыка:Алексей Волостных
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:12 мая 2022
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ГалактикаЗал 4
12 мая
15:05 (380)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 12 по 13 мая
17:45 (от 150 р.)
14 мая
13:25 (от 180 р.)
15 мая
11:50 (от 180 р.)
16 мая
17:30 (от 150 р.)
17 мая
13:20 (от 150 р.)
18 мая
17:45 (от 150 р.)

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