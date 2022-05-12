Тайна амулета Режиссер: Елена Бычкова

Жанры: Семейный. Древнее мифическое существо возвращает трех молодых людей в их детские образы, чтобы те обрели истинный путь к своим мечтам. Продолжительность: 94 мин Сценарий: Ксения Набойченко, Ирина Демина

В ролях: Александр Пацевич, Роман Коваль, Евгений Зарубин, Алексей Трофимов, Макар Пусторамов Дмитрий Мигунов, Ирина Вилкова, Иван Агапов, Ирина Пегова, Ольга Кавалай-Аксенова

Музыка: Алексей Волостных Производство: Россия

Ограничения: 12+

Дата релиза: 12 мая 2022

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